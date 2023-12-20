9 секретов долголетия от 263 самых старых людей планеты

Известный американский путешественник и писатель Дэн Бюттнер в течение 20 лет путешествовал по миру, изучал жителей голубых зон. Как известно, голубыми зонами называют регионы мира, в которых гораздо больше людей, живущих значительно дольше среднестатистического срока.

Писатель разговаривал с 263 людьми в возрасте от 100 лет в районах, где люди живут очень долго — это Окинава, Япония, Сардиния, Италия, Никойя, Коста-Рика; Икария, Греция и Лома Линда, Калифорния. На основании столь богатого опыта исследователь выделил девять секретов их долголетия. Автор назвал эти секреты «силой 9».

9 секретов долголетия от 263 долгожителей земли

1. Двигайтесь естественно

Долгожители в мире естественно много двигаются. Что это значит – они не бегут марафоны, не качаются, не посещают спортзалы. Они живут в такой среде и так, что это постоянно побуждает их двигаться. Они возятся у дома, выращивают сады без механических приспособлений для работы в доме и во дворе. Они не ездят на работу, к другу или в церковь, а ходят.

2. У них есть цель

Жителей всех голубых зон объединяет то, что у них есть цель кроме работы. Жители Окинавы в Японии называют это «икигай», а жители Никоя в Коста-Рике – «plan de vida», переводимого как « почему я просыпаюсь утром». Как подтверждают исследования знания своей цели, может увеличить продолжительность вашей жизни до 7 лет.

3. Борьба со стрессом

Иногда даже люди в голубых зонах испытывают стресс, который может привести к воспалению и вызвать самые разные заболевания, связанные с возрастом. Чтобы бороться со стрессом они прибегают к обычной рутине – жители Окинавы уделяют несколько минут каждый день, чтобы вспомнить своих предков, адвентисты молятся, жители Сардинии блаженствуют во время фиесты.

4. Правило 80%

Речь идет, чтобы прекратить есть, когда желудок заполнен на 80%. "Хара хачи бу" — конфуцианская мантра жителей Окинавы, которую они уже более 2500 лет произносят перед едой, напоминает людям прекратить есть, когда их желудки заполнены на 80%. Кроме того, люди в голубых зонах едят поздно днем или рано вечером, и не едят в остальное время дня.

5. Растительная диета

Растительная диета является краеугольным камнем большинства диет жителей в голубых зонах. Продукты, которые преимущественно едят долгожители — фасоль, включая фаву, черную, соя и чечевица, в то же время мясо едят в среднем только пять раз в месяц маленькими порциями.

6. Вино в 5 вечера

Люди в голубых зонах употребляют некрепкий алкоголь регулярно, но в умеренных дозах. Хитрость состоит в том, чтобы выпивать один-два стакана в день с друзьями и/или во время еды, а не 14 стаканов в субботу.

7. Быть членом религиозного сообщества

258 долгожителей из 263 столетних людей, с которыми общался Дэн Бюттнер, члены религиозных сообществ. Как показывают исследования посещения религиозных служб по выходными может увеличить ожидаемую продолжительность жизни на 4 - 14 лет.

8. Быть в кругу единомышленников – "найди нужное племя"

Люди, которые долго живут, согласно опросу путешественника, выбирают единомышленников, поддерживающих здоровое поведение. Курение, ожирение, а также одиночество заразны как свидетельствуют исследования, в то же время как социальные сети долгожителей помогают формированию здорового образа жизни.

9. Семья, близкие на первом месте

Столетние люди в голубых зонах живут семьями — имеют одного партнера на протяжении всей жизни, прожили свою жизнь с родителями, бабушками и дедушками рядом или дома, заботились о детях.

По словам Дэна Бюттнера, "соблюдение этих правил не гарантирует, что вы доживете до 100 лет, но у вас будет отличный шанс добавить в свою жизнь более счастливые годы".

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