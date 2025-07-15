90% людей едят эти овощи сырыми, но зря: диетолог назвала скрытые опасности, о которых мало кто задумывается

Какие овощи не стоит есть сырыми / © unsplash.com

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Диетолог и эксперт по питанию Димпл Джангда в своем Instagram назвала четыре овоща, которые лучше варить или обжаривать перед потреблением, хотя чаще всего мы едим их в сыром виде.

В этих овощах содержится много бактерий и паразитов, например, кишечная палочка (E. coli) или даже ленточные черви с яйцами. Когда они попадают в организм, то могут вызвать серьезные заболевания: судороги, цистицеркоз, поражение печени, головные боли, образование кист в мышцах и т.д.

Капуста

Мы все привыкли резать сырую капусту в салаты, особенно летом. Однако Джангда предупреждает, что на ней часто можно встретить ленточных червей. Их яйца не заметно невооруженным глазом. Более того, они способны выживать даже после обработки пестицидами. Для них абсолютно безопасна обычная мойка, а потому капусту диетология советует обязательно бланшировать перед употреблением.

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Эксперт также подчеркнула, что сырая капуста может вызвать определенные проблемы у людей с СПК (синдром раздраженного кишечника), ведь она содержит большое количество грубых волокон.

Сладкий перец

Многие из нас добавляют сырой сладкий перец в салаты, однако это может быть ошибкой. Диетология утверждает, что очень важно тщательно удалять плодоножку и все мелкие семена, ведь именно в них чаще всего содержатся яйца паразитов. Сам же перец перед употреблением обязательно промывайте горячей водой.

Баклажаны

В семенах баклажанов, как и сладкого перца, содержатся яйца паразитов. Джангда рассказывает, что этот овощ необходимо обязательно готовить перед употреблением. К тому же, баклажаны можно назвать очень сложным овощем, ведь они тяжело перевариваются и могут вызвать вздутие.

Шпинат

Хотя шпинат отличается очень высокой питательной ценностью, в нем часто содержатся бактерии кишечной палочки. Когда они попадают в организм, то вызывают боль в желудке и другие проблемы с пищеварением. Если шпинат предварительно приготовить, то можно предотвратить рост бактерий, а это способствует высвобождению большого количества питательных веществ, которые лучше усваиваются организмом.

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