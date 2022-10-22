Актуально как никогда: какие существуют главные правила домедицинской помощи для гражданских

Минздрав собрал главные правила к медицинской помощи для гражданских.

Об этом пишет uaheath в Instagram.

Домедицинская помощь: базовые правила

Собственная безопасность – приоритет. Если опасная ситуация продолжается (обстрел, вы слышите звуки следующей ракеты, все еще летят обломки) – нужно сначала обезопасить себя. И только когда станет безопасно – бежать помогать другим. Если вдруг раненый человек совсем рядом и вы можете унести его с собой в безопасное место – действуйте.

Оцените состояние пострадавшего. Дышит ли человек? (нормальное дыхание = не менее 2-3 выдоха в 10 сек). Или в сознании она? Понимает ли, где она? (поставьте пару вопросов: как зовут, в курсе ли, в каком она городе и т.д.) Осмотрите на предмет открытых ран, переломов и т.д. (ничего не трогайте, просто заметьте, есть ли они).

Звоните 103. Расскажите им о состоянии пострадавшего и месте, куда ехать. Можно также звонить в полицию (102) или в пожарную службу (101).

Остановите кровотечения. Сомневаемся, что у вас с собой будет жгут или турникет, но тугую повязку вы точно можете сделать из шарфа, оторвать рукав рубашки/футболки, широкий пояс. Зафиксируйте время ее наложения. Накладывать такую повязку следует максимально высоко на раненой конечности. Если все же ничего под рукой нет – жмите на рану. Держите до приезда медиков.

Если человек без сознания, но с признаками жизни и кровотечения вы остановили: проверьте, не затрудняет ли дыхание посторонний предмет. Надо обеспечить проходимость дыхательных путей, а там могут быть ненужные предметы, например земля, обломки, возможно рвотные массы. Уберите их изо рта/носа, если вы можете это сделать.

Если человек без сознания, но с признаками жизни и кровотечения вы остановили: нужно, чтобы человек находился в стабильном боковом положении до приезда медиков. Пожалуйста, оставайся с ней пока не передадите его врачам, потому что человек может опомниться, быть в шоке, снять с себя турникет и т.д.

Если человек без сознания, без признаков жизни и кровотечения вы остановили: начинайте сердечно-легочную реанимацию.

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Напомним, что в Киеве проводят тренинги по медицинской помощи.

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