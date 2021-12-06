Алкоголь вызывает сердечный приступ и инсульт

Ни для кого не секрет, что употребление алкоголя связано с широким спектром неприятных последствий для здоровья, а чрезмерное употребление алкогольных напитков влияет на все органы: от печени до психического здоровья.

Для большинства из нас небольшое количество алкоголя не нанесет большого вреда. Однако оказалось, что алкогольные напитки могут быть особенно опасными, если вы подвержены риску фибрилляции предсердий (AFib), нерегулярному сердцебиению, которое нередко приводит к ряду опасных и потенциально смертельных последствий.

Новое исследование показывает, что употребление алкоголя может вызвать эпизоды фибрилляции предсердий.

Что такое фибрилляция предсердий (ФП)?

В случае ФП сердечные камеры сокращаются беспорядочно и неравномерно. Это может вызвать накопление крови в предсердиях и образование сгустков крови. Эти сгустки перемещаются по кровотоку в мозг, где они блокируют кровеносные сосуды, и это вызывает инсульт.

В исследовании, опубликованном в журнале JAMA Cardiology, исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) просмотрели 466 пациентов, самостоятельно сообщали обо всем, что они употребляли и какой образ жизни вели. Из всех потенциальных триггеров, включая кофеин, обезвоживание, физические упражнения и отсутствие сна, было обнаружено, что только влияние алкоголя повышает риск эпизода.

«Исследователи предоставили доказательства того, что употребление алкоголя может увеличить риск как возможного развития диагноза фибрилляции предсердий, так и вероятности возникновения дискретного события (т.е. эпизода) мерцательной аритмии», – руководитель исследования. автор Грегори Маркус.

Он предупредил, что риск, вероятно, варьируется от человека к человеку, поэтому хотя один человек может быть в порядке, регулярно выпивая пару напитков, кто-то другой может и нет. В общем, если вы хотите знать, угрожает ли вам эта распространенная аритмия, факторы риска включают диабет, европейское происхождение, высокое кровяное давление, старость и курение, согласно Центрам контроля и профилактики заболеваний (CDC).

«Исследование является разумным замыслом — результаты заслуживают доверия — и подтверждает то, что было известно десятилетиями: обильное употребление алкоголя может привести к сердечной аритмии, включая мерцающую аритмию», — профессор нейропсихофармаколог Дэвид Натт.

«Я лично видел пациентов, у которых это случается, поэтому люди с риском фибрилляции предсердий должны следить за своим потреблением алкоголя и смягчать его, если они обнаружат, что это усиливает их эпизоды», — сказал он.

Чтобы узнать больше о связи между вашим потреблением алкоголя и здоровьем сердечно-сосудистой системы, просмотрите, что происходит с вашим сердцем, когда вы употребляете алкоголь.