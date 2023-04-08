Алкоголь заставляет нас стареть и умирать раньше – новое исследование

Чем больше человек потребляет алкоголя, тем короче становится его жизнь.

Десятилетиями ученые продолжали исследовать то, как алкоголь влияет на организм и какая доза его потребления максимально допустима. Однако новое исследование считает, что неважно, сколько вы пьете, так или иначе алкоголь наносит вред организму, и чем больше вы пьете, тем масштабнее последствия.

Об этом пишет Nation.

В новом исследовании ученые объединили результаты более 100 ранее проведенных исследований, в которых приняли участие почти 5 миллионов человек. Изучив полученные коллегами данные, исследователи пришли к выводу, что регулярное употребление алкоголя, даже в умеренных дозах, резко сокращает продолжительность жизни.

Результаты свидетельствуют о том, что люди, потреблявшие не менее 25 граммов алкоголя, подвергались риску смерти от болезней, связанных с ним. В то же время, риск существенно возрастал, если человек потреблял около 45 г алкоголя в день.

Стандартный напиток в большинстве стран содержит около 14 граммов алкоголя или меньше. То есть 25 граммов – примерно две бутылки алкогольного напитка. Анализ результатов исследования свидетельствует о том, что участники в возрасте 50 лет и младшие, эпизодически употреблявшие алкоголь и находившиеся под наблюдением исследователей 10 лет, имели большие риски смерти.

Исследователи отмечают, что результаты исследований свидетельствуют о том, что женщины страдают алкоголем существеннее, чем мужчины. Так, участницы исследований, которые выпивали около 25 граммов алкоголя и более в день, имели более высокие риски смерти, чем мужчины, которые выпивают такое же количество алкоголя.

По словам соавтора исследования Тима Стоквелла, малым или умеренным потреблением алкоголя считается употребление, по крайней мере, одного из двух допустимых напитков. Однако результаты исследования еще раз подтверждают рекомендацию Всемирной организации здравоохранения, в которой говорится, что ни одно количество алкоголя не может быть безопасным для человека.

Ранее ученые выяснили, если регулярно употреблять любые алкогольные напитки, в том числе и вино, это может стать причиной серьезных проблем с печенью, включая цирроз.

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