Американка похудела на сардинах на 11 кг: как она питалась

Можно ли сбросить вес на сардинах: как работают монодиеты

Как похудеть на сардинах

В мире диет и здорового образа жизни часто появляются необычные тренды. Один из таких — так называемая «диета на сардинах», которая приобрела популярность благодаря истории 63-летней Джейн Крамметт. Женщина утверждает, что, соблюдая этот рацион, она похудела на 11 килограммов, улучшила самочувствие и избавилась от воспаления. Ее опыт вызвал бурные обсуждения, поэтому мы разобрались, что она делала и что об этом думают диетологи.

Путь к переменам: почему Джейн Крамметт выбрала сардины

Джейн Крамметт, ветеран ВМС США, начала набирать вес и испытывать проблемы со здоровьем, в частности ее беспокоил болезненный плантарный фасциит — воспаление тканей стопы. Ранее она уже соблюдала кетогенную диету, которая предполагала употребление исключительно продуктов животного происхождения, и благодаря ей сбросила значительный вес. Однако впоследствии вес начал возвращаться.

Стремясь решить обе проблемы, Джейн решила попробовать экстремальный вариант своей диеты, состоявший только из консервированных сардин и масла. Ее вдохновили советы врача Аннет Босворт, известной как «Доктор Боз», которая называет сардины «лучшим суперпродуктом» из-за высокого содержания жирных кислот омега-3, которые помогают бороться с воспалением. Джейн надеялась, что эти свойства рыбы помогут ей не только похудеть, но и избавиться от боли в ноге.

Джейн Крамет// фото: today.com

Как питалась на диете Джейн Крамметт

В течение 120 дней Джейн Крамметт придерживалась очень серьезного рациона. Она каждый день ела три банка сардин, консервированных в воде. Важным моментом было то, что она выбирала рыбу с костями и кожей, чтобы получить максимальное количество кальция. Поскольку эта диета также нуждалась в большом количестве жиров, она добавляла по две столовые ложки масла MCT (триглицеридов средней цепи) к каждой порции сардин, поскольку вкус рыбы в оливковом масле ей не нравился.

Джейн рассказывала, что чувствовала себя прекрасно: «У меня не было никакой тяги к еде. Я была сыта». Она считает, что ее «суперсила» — это способность есть одно и то же в течение длительного времени, не чувствуя скуки. После четырех месяцев такой диеты Джейн похудела на 11 килограммов, а болезненный плантарный фасциит исчез.

Мнение экспертов: что стоит за успехом сардиновой деиты

Диетолог Натали Риццо, комментируя историю Джейн, объяснила, что феноменальный успех в похудении имеет простое объяснение: «дефицит калорий». Каждая порция сардин с маслом MCT содержала около 400 калорий, что в общей сложности давало примерно 1200 калорий в день. Такое потребление является дефицитом для большинства взрослых, что привело к потере веса. Зарегистрированный диетолог подчеркнула, что сардины — это действительно очень полезный продукт, богатый белоком, витаминами D, B, железом и кальцием, которые способствовали ощущению сытости и общему самочувствию Джейн.

Однако эксперты высказали серьезные оговорки относительно такой экстремальной диеты, а именно:

  • Дефицит питательных веществ. Рацион Джейн был крайне беден ключевыми элементами, в частности клетчаткой и витамином С. Эти питательные вещества необходимы для здоровья пищеварения и иммунитета, и их отсутствие может привести к проблемам в долгосрочной перспективе.

  • Излишнее количество насыщенных жиров. Джейн ежедневно употребляла шесть столовых ложек растительного масла MCT, что превышает рекомендованную суточную норму насыщенных жиров в четыре раза. Такой подход может быть опасен для здоровья сердца.

  • Отсутствие разнообразия. Эксперты подчеркивают, что питание только одной пищей, даже такой полезной, как сардины, не может быть здоровым. Разнообразный рацион является залогом получения всех необходимых витаминов и минералов для предотвращения дефицита.

Как правильно худеть на сардинах

Сама Джейн признает, что ее диета не универсальна: «Рекомендовал ли я людям есть сардины до конца жизни? Нет, я думаю, что нам нужно разнообразие в нашей пище». Сегодня она продолжает соблюдать диету мясоедов, но ее рацион стал гораздо разнообразнее: он включает свинину, курицу и яйца, хотя она и употребляет по меньшей мере одну банку сардин в день.

История Джейн Крамметт — яркий пример того, как индивидуальная диета может сработать для конкретного человека. Однако, с точки зрения диетологов, это не здоровый подход для большинства людей. Они советуют интегрировать сардины в ежедневное меню, совмещая их с другими продуктами. К примеру, добавлять сардины в салаты, подавать их на цельнозерновом тосте, чтоб обеспечить организм клетчаткой, витаминами и другими принципиальными элементами. В итоге сардины — это несомненно полезный продукт, но он должен быть частью сбалансированного и разнообразного рациона.

