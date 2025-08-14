Американка похудела на сардинах на 11 кг: как она питалась

Как похудеть на сардинах

Реклама

В мире диет и здорового образа жизни часто появляются необычные тренды. Один из таких — так называемая «диета на сардинах», которая приобрела популярность благодаря истории 63-летней Джейн Крамметт. Женщина утверждает, что, соблюдая этот рацион, она похудела на 11 килограммов, улучшила самочувствие и избавилась от воспаления. Ее опыт вызвал бурные обсуждения, поэтому мы разобрались, что она делала и что об этом думают диетологи.

Путь к переменам: почему Джейн Крамметт выбрала сардины

Джейн Крамметт, ветеран ВМС США, начала набирать вес и испытывать проблемы со здоровьем, в частности ее беспокоил болезненный плантарный фасциит — воспаление тканей стопы. Ранее она уже соблюдала кетогенную диету, которая предполагала употребление исключительно продуктов животного происхождения, и благодаря ей сбросила значительный вес. Однако впоследствии вес начал возвращаться.

Стремясь решить обе проблемы, Джейн решила попробовать экстремальный вариант своей диеты, состоявший только из консервированных сардин и масла. Ее вдохновили советы врача Аннет Босворт, известной как «Доктор Боз», которая называет сардины «лучшим суперпродуктом» из-за высокого содержания жирных кислот омега-3, которые помогают бороться с воспалением. Джейн надеялась, что эти свойства рыбы помогут ей не только похудеть, но и избавиться от боли в ноге.

Реклама

Джейн Крамет// фото: today.com

Как питалась на диете Джейн Крамметт

В течение 120 дней Джейн Крамметт придерживалась очень серьезного рациона. Она каждый день ела три банка сардин, консервированных в воде. Важным моментом было то, что она выбирала рыбу с костями и кожей, чтобы получить максимальное количество кальция. Поскольку эта диета также нуждалась в большом количестве жиров, она добавляла по две столовые ложки масла MCT (триглицеридов средней цепи) к каждой порции сардин, поскольку вкус рыбы в оливковом масле ей не нравился.

Джейн рассказывала, что чувствовала себя прекрасно: «У меня не было никакой тяги к еде. Я была сыта». Она считает, что ее «суперсила» — это способность есть одно и то же в течение длительного времени, не чувствуя скуки. После четырех месяцев такой диеты Джейн похудела на 11 килограммов, а болезненный плантарный фасциит исчез.

Мнение экспертов: что стоит за успехом сардиновой деиты

Диетолог Натали Риццо, комментируя историю Джейн, объяснила, что феноменальный успех в похудении имеет простое объяснение: «дефицит калорий». Каждая порция сардин с маслом MCT содержала около 400 калорий, что в общей сложности давало примерно 1200 калорий в день. Такое потребление является дефицитом для большинства взрослых, что привело к потере веса. Зарегистрированный диетолог подчеркнула, что сардины — это действительно очень полезный продукт, богатый белоком, витаминами D, B, железом и кальцием, которые способствовали ощущению сытости и общему самочувствию Джейн.

Однако эксперты высказали серьезные оговорки относительно такой экстремальной диеты, а именно:

Реклама

Дефицит питательных веществ. Рацион Джейн был крайне беден ключевыми элементами, в частности клетчаткой и витамином С. Эти питательные вещества необходимы для здоровья пищеварения и иммунитета, и их отсутствие может привести к проблемам в долгосрочной перспективе.

Излишнее количество насыщенных жиров. Джейн ежедневно употребляла шесть столовых ложек растительного масла MCT, что превышает рекомендованную суточную норму насыщенных жиров в четыре раза. Такой подход может быть опасен для здоровья сердца.

Отсутствие разнообразия. Эксперты подчеркивают, что питание только одной пищей, даже такой полезной, как сардины, не может быть здоровым. Разнообразный рацион является залогом получения всех необходимых витаминов и минералов для предотвращения дефицита.

Как правильно худеть на сардинах

Сама Джейн признает, что ее диета не универсальна: «Рекомендовал ли я людям есть сардины до конца жизни? Нет, я думаю, что нам нужно разнообразие в нашей пище». Сегодня она продолжает соблюдать диету мясоедов, но ее рацион стал гораздо разнообразнее: он включает свинину, курицу и яйца, хотя она и употребляет по меньшей мере одну банку сардин в день.

История Джейн Крамметт — яркий пример того, как индивидуальная диета может сработать для конкретного человека. Однако, с точки зрения диетологов, это не здоровый подход для большинства людей. Они советуют интегрировать сардины в ежедневное меню, совмещая их с другими продуктами. К примеру, добавлять сардины в салаты, подавать их на цельнозерновом тосте, чтоб обеспечить организм клетчаткой, витаминами и другими принципиальными элементами. В итоге сардины — это несомненно полезный продукт, но он должен быть частью сбалансированного и разнообразного рациона.