Аптечка первой помощи: правильно организовываем домашний must have

У каждого дома есть лекарства — некоторыми препаратами мы запасаемся по привычке, другие остаются после перенесенных заболеваний или травм. Однако, домашняя аптечка — это не склад, ее основная задача — быстро и эффективно оказать помощь в неотложной ситуации, будь то бытовая травма, головная боль или проблемы с пищеварением.

Безусловно, держать лекарства на все случаи жизни просто невозможно, поэтому давайте разберемся, что должно быть в домашней аптечке и как хранить лекарства, чтобы они не теряли своих свойств. Рассказывает семейный врач Медицинской сети “Добробут” Анна Серова.

Хранение лекарств

Лекарства должны храниться в отдельном контейнере или коробке, не контактировать с пищевыми продуктами и быть недоступными для детей. Для этой цели подходят пластиковые контейнеры с герметичной крышкой на защелках.

Большинство препаратов портятся при попадании прямых солнечных лучей, высокой влажности и температуре, поэтому ванная комната не подходит для их хранения. Разместить аптечку лучше в закрытом шкафу вдали от источников тепла, чтобы в случае необходимости ее быстро и легко достать.

Старайтесь хранить лекарства в оригинальных упаковках — в них находится инструкция к препарату и указан срок годности.

Обратите внимание на условия хранения — большинство лекарств рекомендовано хранить при температуре от 15°C до 25°C, а некоторые нужно держать в холодильнике, для этих целей можно выделить небольшую полку в дверце. Другие препараты, например, глазные капли, имеют ограниченный срок годности после вскрытия упаковки — про это тоже нужно не забывать.

Рекомендуется хотя бы раз в квартал, накануне смены сезона, проверять сроки годности препаратов и обновлять аптечку.

Состав домашней аптечки может сильно разниться в зависимости от возраста членов семьи, наличия у них тех или иных заболеваний, однако базовый набор медикаментов для использования при травмах и экстренных состояниях должен включать нижеперечисленные препараты.

Средства от простуды

Нестероидные противовоспалительные препараты: парацетамол, ибупрофен, анальгин. Они могут быть в форме таблеток, порошка для приготовления горячего напитка или сиропа для детей. Помогают при повышенной температуре, головной боли, других симптомах гриппа и простуды.

Сосудосуживающие капли для носа — помогут устранить заложенность носа и отек слизистой. Обратите внимание, что данные препараты имеют разную дозировку в зависимости от возраста.

Спреи и леденцы от боли в горле — содержат антисептики, оказывающие противомикробное действие, противовоспалительные компоненты и экстракты лекарственных растений. Будьте особенно внимательны с леденцами, иногда дети принимают их за конфеты.

Помощь при ранах и ожогах

В качестве антисептического средства для обработки повреждений кожных покровов подойдут раствор хлоргексидина, перекись водорода и водный раствор йода.

Кремы и мази с декспантенолом помогут быстрому заживлению мелких травм и раздражений кожных покровов, также эти препараты хорошо справляются с солнечными ожогами и опрелостями у детей.

Препараты от аллергии

Антигистаминные препараты системного действия: дезлоратадин, цетиризин или кларитин помогут при большинстве аллергических реакций. Они бывают в форме таблеток или сиропа.

Гели с диметинденом и дифенгидрамином снимают зуд при аллергической сыпи или укусах насекомых.

Лечение пищевых расстройств

Сорбенты помогут при отравлениях, диарее и интоксикации. Это препараты, содержащие диосмектит или диоксид кремния. Наиболее удобная форма — порошки для приготовления суспензии — их легко готовить и они не занимают много места.

Противодиарейные препараты — в случае отравлений и кишечных инфекций. Препарат на основе сахаромицет буларди является микробным антидиарейным препаратом и показан при острой вирусной диарее и диарее путешественника. Еще один препарат, который можно использовать при диарее, в случае, если нет вкраплений крови, это рацекадотрил.

Пищеварительные ферменты помогут справиться с тяжестью в желудке после обильного застолья, а также при комплексном лечении пищевых отравлений. Однако, прием таких препаратов необходимо согласовать с врачом.

Лечение болевого синдрома

Спазмолитики (дротаверин) и нестероидные противовоспалительные препараты (парацетамол, ибупрофен) — для устранения головной, ушной боли, боли при менструации, спазмах в животе, в результате травм.

Гели и кремы с диклофенаком, либо препараты с экстрактом окопника или бишофитом используются для устранения боли в суставах и мышцах.

Перевязочные материалы и инструменты

Бактерицидные пластыри для закрытия мелких ран, пластырь в катушке для фиксации повязок, вата, стерильный бинт и эластичные бинты должны быть в каждом доме.

Термометр — еще один обязательный элемент в аптечке. Лучше выбирать электронный — в точности он не уступает ртутным, однако не бьется и быстрее производит измерения.

Тонометр необходим, если в доме есть люди, имеющие повышенное или пониженное давление.

Препараты при хронических заболеваниях

При наличии хронических заболеваний, требующих постоянного приема лекарств, необходимо контролировать их наличие и не пропускать прием. Кроме того, рекомендовано заранее проконсультироваться с лечащим врачом, какие препараты нужно использовать в случае обострения.

Особенно важен этот пункт для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями — приступ стенокардии или гипертонический криз без лечения могут привести к тяжелым последствиям. В аптечке всегда должны быть препараты с нитроглицерином для купирования приступа стенокардии и капли с нифедипином, которые помогут справиться со внезапным повышением артериального давления.

Пациенты с сахарным диабетом и их близкие должны уметь распознать признаки критических состояний при данном заболевании и иметь дома не только глюкометр, а и препараты для оказания неотложной помощи.

Напоследок хочу отметить, что консультация семейного врача или терапевта поможет индивидуально подобрать те препараты, которые должны дополнить базовый состав домашней аптечки.

Будьте здоровы и доверяйте профессионалам!