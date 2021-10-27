Аренда кислородного концентратора: как получить бесплатно

Как получить кислородный концентратор в бесплатное пользование у семейного врача, рассказывают эксперты.

В этом году Львовщина получила 44 млн государственной субвенции, за счет которой закупили 1520 кислородных концентраторов для больных коронавирусом и пациентов, которые после выписки нуждаются в кислородной терапии.

Чтобы получить кислородную поддержку на дому, нужно связаться с семейным врачом.

По словам эксперта областного департамента здравоохранения по общей практике семейной медицины Ирины Цегелик, кислородные концентраторы распределили между всеми заведениями области, оказывающими первичную медицинскую помощь.

"Кислородные концентраторы распределяли в зависимости от количества подписанных деклараций, пациентов, в медучреждении. В течение прошлой недели заведения начали их получать", — сказала экспертка в эфире программы " Радиодень ".

По состоянию на 25 октября все заведения Львовской области имеют их в наличии.

Кто может получить кислородный концентратор бесплатно и на каких условиях

По словам эксперта областного департамента здравоохранения, кислородные концентраторы раздают пациентам, которых выписали из стационара, но с условием кислородной поддержки.

Прежде чем пациента выписывают из стационара, лечащий специалист тестирует его – если больной получает сатурацию 92-96 на потоке до 5-8 литров, он может выписываться и в дальнейшем кислородно поддерживаться на дому.

Родственникам пациента следует обратиться к семейному врачу, который организует выдачу кислородного концентратора.

Будет оформлен акт передачи, соглашение, врач проведет инструктаж по использованию аппарата дома.

Пациент, которого выписали из стационара домой, должен находиться под постоянным наблюдением у семейного врача.

"Купить придется только элементы для индивидуального пользования — маски, трубки, носовые канюли и переходники", — добавляет Ирина Цегелик.

Кислородные концентраторы, фото/Больница скорой медицинской помощи, Facebook

Как долго можно держать дома концентратор?

Согласно условиям соглашения пациент может пользоваться концентратором в течение того времени, пока его состояние не улучшится. Впрочем, его нужно вернуть, когда уровень сатурации в течение суток без кислородной поддержки держится на уровне 94.

Вернуть концентратор пациент должен сам. Однако, если аппарат не возвращают добровольно – в амбулаториях не знают, как правильно действовать. В то же время медики несут за это имущество финансовую ответственность – цена концентратора около 26 тыс. грн.

Что делать, если семейный врач не дает концентратор?

По словам Ирины Цегелик, если пациент обращается к семейному врачу, а тот отказывается по определенным причинам предоставить концентратор, следует обратиться в администрацию учреждения.

"Не все люди и семейные врачи располагают информацией о кислородных концентраторах. (...) Нужно распространять информацию, что концентраторы есть в поликлиниках", — говорит директор БФ "Крылья надежды" Наталья Липская.

Она добавляет, что сейчас единственным шансом для тех людей, которые кислородно зависимы, являются аппараты в поликлиниках.

Также Наталья Липская предоставила перечень заведений по Львовской области и семейных врачей, где есть конценцентраторы: https://bit.ly/3aYTmov (желтым выделено — где точно выдают, мы имеем об этом подтверждение, будем благодарны за ваши фидбеки).

Можно ли получить кислородный концентратор на дом до стационарного лечения?

"Если человек только заболел и сатурация падает меньше 92, это показание до госпитализации. Но существуют разные случаи: пациент лежачий, без домашнего ухода и т.д., тогда есть возможность выдачи кислородного концентратора на дом", — рассказывает экспертка.

"Должно быть обоснование, почему пациент не может ехать в больницу. Это деменция, болезнь Альцгеймера, лежачие пациенты, постинсультники", — добавляет Наталья Липская.

Сколько стоит кислородный концентратор и можно ли его приобрести самостоятельно?

Стоимость кислородного концентратора колеблется от 26 до 45 тыс. грн.

"Но проблема в том, что их нет в свободном доступе. Уже 1,5 года образовалась очередь на заводах. Поэтому купить концентратор не так просто", — говорит Наталий Липская.

Экспертка добавила, что сейчас есть много некачественной продукции, продающейся в Интернете. Поэтому, если вы решили приобрести такой аппарат самостоятельно, лучше проконсультируйтесь со своим семейным врачом, чтобы купить то, что действительно подойдет и спасет жизнь вашим родным.

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