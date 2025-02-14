Аскорбиновая кислота: чем опасна передозировка витамина С

Аскорбиновая кислота принимает активную роль в образовании гормонов щитовидной железы, выработке коллагена, превращении серотонина – одного из главных нейромедиаторов. Также витамин С отвечает за поступление глюкозы в клетки ткани. Кроме того, аскорбиновая кислота оказывает мощное омолаживающее действие на все ткани организма и замедляет старение.

Но употреблять таблетированный витамин С для профилактики по своему усмотрению – неуместно. Общерекомендованное ежедневное количество витамина С для взрослого человека – до 1500 мг.

Чтобы обеспечить его, достаточно съедать регулярно несколько яблок, апельсин, овощной салат. Аскорбинка из этих продуктов идеально усваивается, а лишнее просто выводится с мочой. Если нет клинических признаков дефицита витамина С, употреблять его в концентрированной форме вообще не следует.

Если в организм постоянно поступает большое количество аскорбиновой кислоты, увеличивается нагрузка на почки и повышается вероятность развития гипероксалатурии — образования камней. Есть также риск развития аскорбинового нефрита – опасного поражения почек.

Поскольку витамин С повышает усвояемость железа, в больших дозах он противопоказан детям с повышенным гемоглобином.

У женщин очень высокие дозы витамина могут вызвать гормональный дисбаланс.

Какая суточная норма витамина С должна быть у взрослого

Дозировка зависит от пола и массы тела. Для мужчин она составляет в среднем 90 мг в день, для женщин – около 70. В некоторых случаях (при восстановлении после травм и заболеваний, во время спортивных соревнований, при истощении, гиповитаминозе и др.) доза витамина С может быть увеличена, но она не должна превышать 2 000 мг в сутки.

Физиологическая потребность человека в аскорбиновой кислоте в среднем варьируется от 30 до 90 мг/сут. Точная дозировка поможет рассчитать врач после уточнения особенностей питания, образа жизни и целей приема.

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