Атаки на медицинские учреждения и работников в Украине: 52 нападения за 25 дней подтвердили в WHO

По состоянию на 20 марта, мы подтвердили 52 атаки за 25 дней", сообщили в организации.
Вчера Всемирная организация здравоохранения (World Health Organization (WHO)) подтвердила шесть дополнительных сообщений об атаках на медицинские учреждения и медицинских работников в Украине.
"В целом, по состоянию на 20 марта, мы подтвердили 52 атаки за 25 дней", сообщили в организации.
Это более двух атак в сутки.
"Это недопустимо. Медучреждения и медработники должны быть защищены всегда", — добавили в WHO.
Напомним, электронный медицинский сервис Helsi запустил бесплатные консультации с врачами для всех украинцев с помощью видеосвязи на время войны.
Об этом сообщают на официальной странице медицинского сервиса Telegram.