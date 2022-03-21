Атаки на медицинские учреждения и работников в Украине: 52 нападения за 25 дней подтвердили в WHO

Атаки на медицинские учреждения и работников в Украине: 52 нападения за 25 дней подтвердили в WHO

По состоянию на 20 марта, мы подтвердили 52 атаки за 25 дней", сообщили в организации.

Вчера Всемирная организация здравоохранения (World Health Organization (WHO)) подтвердила шесть дополнительных сообщений об атаках на медицинские учреждения и медицинских работников в Украине.

"В целом, по состоянию на 20 марта, мы подтвердили 52 атаки за 25 дней", сообщили в организации.

Это более двух атак в сутки.

"Это недопустимо. Медучреждения и медработники должны быть защищены всегда", — добавили в WHO.

Напомним, электронный медицинский сервис Helsi запустил бесплатные консультации с врачами для всех украинцев с помощью видеосвязи на время войны.

Об этом сообщают на официальной странице медицинского сервиса Telegram.