Белок для похудения: полезно ли есть яйца на ночь

Вопреки расхожему мнению, вареные яйца полезнее есть на ужин, а не на завтрак.

Куриные яйца – один из самых популярных продуктов для завтрака. Многие специалисты утверждают, что для похудения их нужно есть перед сном: яичные белки активируют выработку гормона роста, который помогает снижать вес.

Чтобы похудеть, яйца нужно есть вечером. С одной стороны, животные белки, как правило, легче усваиваются, чем растительные, поэтому их следует употреблять больше вечером.

Почему яйца нужно есть вечером

Во-первых, в яйцах в большом количестве содержится белок, для расщепления которого организму требуется много энергии. Употребление яиц вечером стимулирует процесс жиросжигания во время сна.

Также регулярно употреблять яйца на ночь нужно тем, кто хочет нормализовать сон.

Высокое содержание в яйцах белка гарантирует, что ночью не будет колебаться уровень сахара в крови и позволяет обеспечить более спокойный сон.

Важно: вареные яйца на ночь для похудения можно есть не позже, чем за 2-3 часа до сна.

Ранее мы писали, когда нужно есть, чтобы похудеть. Больше об этом читаете в новости.

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