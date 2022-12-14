Белок помогает худеть – новое исследование

Вам тяжело сбросить лишний вес? Возможно, пора просмотреть количество белка в вашем рационе.

Десятилетиями эксперты считали, что потеря веса – это просто игра в цифры – сжигайте больше калорий, чем потребляете, и наблюдайте, как тают килограммы. Да, энергетический баланс имеет значение для потери веса, однако новые исследования показывают, что значительное влияние имеет и тип потребляемых калорий. Речь идет о количестве потребляемого белка.

Так действительно ли стоит нагружаться мясом, яйцами и белковыми батончиками, если вы хотите похудеть?.. Возможно.

Вот что говорят специалисты об употреблении большего количества белка для похудения.

Белок насыщает

Давно известно, что из трех макроэлементов – жира, углеводов и белка – белок больше всего насыщает. Когда он попадает в ваш пищеварительный тракт, аминокислоты белка побуждают организм выделять гормоны, активирующие центры насыщения мозга. Это создает длительное чувство сытости. Так что и желание съесть лишнее не возникнет.

Белок сжигает больше калорий во время переваривания

Еще одно преимущество протеина заключается в том, что по сравнению с другими макроэлементами во время его переваривания ороанизм сжигает больше калорий.

Белок помогает сохранить мышцы

Разве не было бы хорошо, если бы во время похудения вы могли диктовать, какие части вашего тела уменьшатся, а какие сохранят свой размер? К сожалению, это не так.

"Потеря веса часто сочетается не только с потерей жира, но и мышц", — отмечает американский врач-диетолог Джастин Чан.

Хорошие новости: протеин помогает удерживать мышцы там, где они вам нужны.

"Достаточное количество белка помогает наращивать и поддерживать мышечную массу, снижающуюся после 30 лет", – добавляет она.

Белок помогает снизить аппетит.

Сочетание белка с цельнозерновыми углеводами поддерживает стабильный уровень сахара в крови, уровень энергии в течение дня и замедляет всасывание сахара из желудка в кровь, что поможет удержать уровень сахара в крови от стремительного повышения и избавиться от тяги к пище.

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Исследование 2020 года, например, показало, что диета с высоким содержанием белка является безопасным и эффективным методом похудения и сохранения мышечной массы, тогда как в другом исследовании 2017 года специалисты пришли к выводу, что люди, которые придерживались диеты с высоким содержанием белка, теряли больше веса, чем те, кто придерживался стандартной белковой диеты.

Суточное количество белка

Для здорового взрослого человека, не занимающегося спортом и ведущего относительно спокойный образ жизни, суточное количество белка составляет примерно 0,8 г на кг массы тела. А максимальный предел потребления белка – 3,5 г на кг массы тела в сутки.

Также напомним, что специалисты рекомендуют есть не менее двух порций рыбы в неделю.

Добавим, что шоколад помогает женщинам худеть. Согласно исследованию, опубликованному в журнале FASEB, женщины, которые ели шоколад на завтрак или перед сном, не набрали ни одного лишнего килограмма.

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