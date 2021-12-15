Без резкого запаха и с маркировкой: украинцам рассказали, как выбрать безопасные игрушки на новогоднюю елку

Без резкого запаха и с маркировкой: украинцам рассказали, как выбрать безопасные игрушки на новогоднюю елку

Самой безопасной игрушка будет та, которая изготовлена собственноручно.

Новый год-2022 уже вскоре и все активнее украинцы покупают новогодние елки, но следует позаботиться и о безопасности украшений к праздничному дереву. Новогодние игрушки следует выбирать по принципу безопасности, а не только для эстетического наслаждения.

Каких принципов нужно придерживаться для безопасной покупки елочных игрушек, сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

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"В елочных украшениях низкого качества могут содержаться токсичные вещества такие, как фенол, свинец. Они опасны, особенно для детей", — отмечают в ЦОЗ.

В частности, украинцам советуют прежде всего покупать игрушки в специализированных точках. Речь идет о специализированных магазинах или больших сетях. Также людей призывают отдавать предпочтение товарам украинских производителей и с маркировкой государственного стандарта, состава изделия, гарантийного срока.

В ЦОЗ предупреждают, что на стихийных рынках или переходах гарантии качества и защиты прав потребителя клиент не получит. Кроме того, необходимо проверять указаны ли на упаковке производитель, состав изделия, есть ли документы, удостоверяющие качество и безопасность. Отмечается, что лучшими маркерами качества могут быть краска и запах.

Так, краска и блестки на игрушке не должны осыпаться даже от легкого трения, а запах не быть резким.

"Если приобретаете электрические украшения и разную иллюминацию, обязательно проверяйте сертификаты. Проверьте целостность и состав конструкции: лампочки должны крепко держаться в гнездах, вилка и шнур надежно соединены, а изделие сделано из огнеупорного материала. Попросите продавца включить гирлян, от тепла не появляется резкий запах, не сильно нагревается. Мощность должна быть до 65 Вт", — предупреждают в Центре общественного здоровья Украины.

В ведомстве добавили, что избежать вредного воздействия пластика или других материалов можно, изготовив новогодний декор своими руками.

Как сообщалось, елка может вызвать аллергические симптомы. Что нужно знать, чтобы не испортить Новый год, читайте здесь.

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