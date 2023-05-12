Безопасно ли есть яйца каждый день: ответ диетологов

Холестерин в яйцах, даже если их потреблять каждый день, не влияет негативно на организм человека.

Уже много лет эксперты дискутируют – хорошо или плохо для здоровья есть яйца. Ответ кроется в том, сколько этого продукта мы употребляем еженедельно.

Об этом пишет издание parade.com.

Хотя яйца известны своим обилием питательных веществ (в частности, белок), они также содержат холестерин. Значит ли это, что яйца относятся к тем продуктам, которые лучше есть в умеренных количествах, а не каждый день.

Рекомендуемое количество

Специалисты рекомендуют не больше трех яиц в неделю. Они также дали несколько советов для любителей яиц, например, в основном есть белки.

С точки зрения того, являются ли яйца здоровой пищей, диетолог Кэролайн Томассон говорит "да".

"Яйца — это уникальная пища, поскольку они содержат разнообразные питательные вещества, полезные для нашего здоровья", — говорит она.

Яйцо содержит примерно 75 калорий, 5 г жира, 6 г белка, 0 углеводов, 67 мг калия, 70 мг натрия. и 210 мг холестерина. Кроме того, оно является отличным источником витаминов A, D, B12 (комплекс В очень полезен для мозга), вместе с ними это важное питательное вещество для метаболизма, покрывающее примерно 6% его суточной потребности. Белки содержат около 60% от общего количества яичного белка, в то время как желтки содержат насыщенный жир и холестерин.

Томасон объясняет, что большая часть белка в яйце содержится в яичных белках, в то время как большинство витаминов и минералов содержится в яичном желтке. По этой причине особенно полезно есть целое яйцо, а не только белки, чтобы получить больше питательных веществ во время их потребления.

О холестерине

Холестерина в яйцах действительно немало – в среднем 213 мг в каждом. При этом дневная норма потребления холестерина не должна превышать 300 мг. Именно по этой причине еще 20-30 лет назад врачи не рекомендовали есть больше 3-4 яиц в неделю.

Людям с диабетом второго типа следует ограничить употребление яиц – из-за высокого содержания все тех же насыщенных жиров. Некоторые врачи даже советуют полностью исключить их из рациона из-за риска набора лишнего веса – который при этом заболевании совсем нежелателен. Детям и подросткам достаточно одного яйца в день.

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