Безопасно ли кормить детей грудью во время болезни

Даже если вы заболели, очень важно продолжать кормить грудью. Даже если вы заболели, очень важно продолжать кормить грудью.

Если у вас простуда или грипп, лихорадка, диарея или COVID-19, продолжайте кормить грудью, как обычно. Ваш ребенок не подхватит инфекцию через грудное молоко – на самом деле оно будет содержать антитела, чтобы уменьшить риск заболеть той же болезнью.

Об этом пишет UNICEF Ukraine.

Некоторые болезни все же являются противопоказанием к грудному вскармливанию – активная фаза герпесной инфекции, заражение ВИЧ, вирусом Эбола, бруцеллезом. При туберкулезе можно кормить ребенка сцеженным молоком, но не грудью.

Существуют лекарственные средства, которые можно применять при кормлении грудью, а есть те, что нет. Перед приемом препарата внимательно прочтите инструкцию к нему или посоветуйтесь со своим врачом. Это можно сделать в телефонном режиме или с помощью онлайн-консультации. Также не забывайте предупреждать, что кормите грудью, когда вам назначают лечение.

Если вы чувствуете себя слишком плохо, чтобы кормить ребенка, попросите близких о помощи. Родные могут принести малыша для кормления и убрать его после завершения. Если по болезни вы должны находиться в больнице, сцеживайте молоко для того, чтобы родные могли давать его ребенку, который остался дома.

Если вам пришлось прервать грудное вскармливание из-за болезни или приема препаратов, очень важно продолжать сцеживать молоко в соответствии с обычным количеством кормлений. Это поможет вам восстановить грудное вскармливание, как только это можно будет сделать.

Как и каждый взрослый человек, кормящая грудью женщина может вакцинироваться от различных болезней. Вакцинация не является причиной прекращения грудного вскармливания.

Напомним, что ранее ТСН.ua призвал мам рассказать об опыте кормления грудью: рядовые украинки и популярные блоггеры рассказывают собственные истории грудного вскармливания.

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Важность грудного вскармливания

Раньше мы рассказывали о том, можно ли заниматься спортом во время грудного вскармливания. Большинство женщин могут заниматься спортом или другими физическими активностями в период, когда они кормят грудью.

Также стало известно, что кормящая грудью женщина теряет около 500 дополнительных калорий в день, производя грудное молоко. Поэтому следует продолжать сбалансированное разнообразное питание и вес после родов постепенно вернется в норму.

Между тем питание мамы в период лактации должно быть разнообразным и сбалансированным. Важно включать в рацион овощи и фрукты, крахмалистые продукты (рис, хлеб, макароны, картофель), белок (мясо, рыба, яйца, бобовые) и молочные продукты.

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