Безопасно ли кормить детей грудью во время болезни

Даже если вы заболели, очень важно продолжать кормить грудью. Даже если вы заболели, очень важно продолжать кормить грудью.
Если у вас простуда или грипп, лихорадка, диарея или COVID-19, продолжайте кормить грудью, как обычно. Ваш ребенок не подхватит инфекцию через грудное молоко – на самом деле оно будет содержать антитела, чтобы уменьшить риск заболеть той же болезнью.
Об этом пишет UNICEF Ukraine.
Некоторые болезни все же являются противопоказанием к грудному вскармливанию – активная фаза герпесной инфекции, заражение ВИЧ, вирусом Эбола, бруцеллезом. При туберкулезе можно кормить ребенка сцеженным молоком, но не грудью.
Существуют лекарственные средства, которые можно применять при кормлении грудью, а есть те, что нет. Перед приемом препарата внимательно прочтите инструкцию к нему или посоветуйтесь со своим врачом. Это можно сделать в телефонном режиме или с помощью онлайн-консультации. Также не забывайте предупреждать, что кормите грудью, когда вам назначают лечение.
Если вы чувствуете себя слишком плохо, чтобы кормить ребенка, попросите близких о помощи. Родные могут принести малыша для кормления и убрать его после завершения. Если по болезни вы должны находиться в больнице, сцеживайте молоко для того, чтобы родные могли давать его ребенку, который остался дома.
Если вам пришлось прервать грудное вскармливание из-за болезни или приема препаратов, очень важно продолжать сцеживать молоко в соответствии с обычным количеством кормлений. Это поможет вам восстановить грудное вскармливание, как только это можно будет сделать.
Как и каждый взрослый человек, кормящая грудью женщина может вакцинироваться от различных болезней. Вакцинация не является причиной прекращения грудного вскармливания.
Напомним, что ранее ТСН.ua призвал мам рассказать об опыте кормления грудью: рядовые украинки и популярные блоггеры рассказывают собственные истории грудного вскармливания.
Важность грудного вскармливания
Раньше мы рассказывали о том, можно ли заниматься спортом во время грудного вскармливания. Большинство женщин могут заниматься спортом или другими физическими активностями в период, когда они кормят грудью.
Также стало известно, что кормящая грудью женщина теряет около 500 дополнительных калорий в день, производя грудное молоко. Поэтому следует продолжать сбалансированное разнообразное питание и вес после родов постепенно вернется в норму.
Между тем питание мамы в период лактации должно быть разнообразным и сбалансированным. Важно включать в рацион овощи и фрукты, крахмалистые продукты (рис, хлеб, макароны, картофель), белок (мясо, рыба, яйца, бобовые) и молочные продукты.
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