Безопасно ли принимать "Оземпик" для похудения: мнение диетолога

Желаемый эффект он действительно дает, только беда в том, что это средство предназначено для лечения диабета II типа.

Людям всегда были близки поиски волшебных таблеток для похудения, но часто это представляло собой ряд опасностей. В настоящее время мир безумствует из-за нового тренда под названием "Оземпик".

Можно ли говорить о его абсолютной безопасности — рассказала врач-терапевт и диетолог Олеся Добрянская в подкасте "Говорят медики от Минздрава Украины".

"Он ("Оземпик" — ред.) влияет на центр голода и насыщения. Это первое. И второе, он замедляет желудочный, кишечный тракт. То есть, он имитирует природные гормоны инкретины. Например, вы поели, и вам на сколько хватает? Три-четыре часа, чтобы не чувствовать голод. А там вы целый день не будете чувствовать голод", — объясняет диетолог.

По ее словам, этот препарат не сжигает жир, как липолитики, а создает искусственный дефицит калорий, в результате которого худеет человек. Она добавляет, что пока неизвестно, насколько безопасно использовать "Оземпик" для похудения.

"Все, кто сейчас его себе вводят без сахарного диабета, это все — экспериментальная медицина. Люди на себе его испытывают на самом деле. В 2017 году FDA, это управление по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами, одобрило "Оземпик" для лечения людей с сахарным диабетом. Точнее, с ожирением, сахарным диабетом или если сахарный диабет плохо контролируется медикаментозной терапией", — рассказывает врач.

Она также отметила, что говорить о длительном влиянии на здоровье человека от такого препарата пока рано, потому что он очень "молод". Первые последствия мы увидим только через 5-7 лет.

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