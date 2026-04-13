Время приема пищи и старения / © pexels.com

Реклама

Режим питания может оказать значительно большее влияние на организм, чем считалось ранее. Новые научные данные свидетельствуют: не только то, что мы едим, но и когда происходит прием пищи, может быть связано со скоростью биологического старения и состоянием ключевых органов — сердца, печени и почек. Об этом пишет Earth.com.

Анализ данных Национального обследования здоровья и питания США (NHANES) показал: самые низкие показатели биологического старения фиксировались у людей, которые завершали последний прием пищи к 21:00.

Наиболее благоприятными временными промежутками исследователи назвали:

Реклама

15:00–17:00 — для общего состояния организма и сердечно-сосудистой системы;

17:00–19:00 — для здоровья печени.

Ученые отмечают: разная реакция органов может указывать на то, что биологическое старение зависит от внутренних ритмов каждой системы организма.

Важным фактором оказалось и время первого приема пищи. Исследователи установили: чем позже человек завтракает, тем выше риски ускоренного старения.

У взрослых, впервые евших только после обеда, риск биологического старения был на 61% выше, чем у тех, кто завтракал к 8:00 утра.

Некоторые научные данные также подтверждают: раннее потребление калорий улучшает чувствительность к инсулину и помогает лучше контролировать уровень глюкозы. Это может объяснять, почему отложенный завтрак особенно негативно влияет на сердце и печень.

Реклама

Еще один важный вывод — общая продолжительность ежедневного пищевого режима. Если прием пищи растягивается более чем на 16 часов, риск биологического старения организма резко возрастает.

В таких случаях:

риск старения более чем удваивается;

сердце демонстрирует самые быстрые возрастные перемены.

В то же время исследователи подчеркивают: это наблюдательные данные, не доказывающие прямую причинную связь с популярными схемами интервального голодания.

Возраст оказался ключевым фактором. До 40 лет существенных изменений почти не наблюдалось, однако после этого порога связь между временем еды и биологическим старением становилась значительно сильнее.

Реклама

У людей в возрасте 40-60 лет завершение ужина между 15:00 и 17:00 ассоциировалось со снижением риска старения организма на 62%.

После 60 лет дополнительную чувствительность начали проявлять почки — они сильнее реагировали на длительные периоды голодания и нерегулярное питание.

Исследование также зафиксировало гендерные отличия:

у мужчин сильнее прослеживалась связь между временем ужина и старением сердца и печени;

у женщин — между длительными пищевыми «окнами» и старением организма и почек.

Дополнительно влияет и общее состояние здоровья: имеющиеся хронические заболевания могут изменять реакцию органов на режим питания.

Реклама

Интересен вывод ученых: даже сбалансированный рацион не перекрывает отрицательный эффект неправильного графика питания.

У людей с качественным рационом поздний завтрак все равно ассоциировался с более быстрым биологическим старением организма и печени.

Исследователи объясняют это тем, что калории, употребленные во второй половине дня, усваиваются менее эффективно и создают дополнительную метаболическую нагрузку.

Ученые отмечают: исследование носит наблюдательный характер и не доказывает причинно-следственных связей. Данные базируются на 24-часовых пищевых отчетах, что может влиять на точность из-за ошибок памяти или нерепрезентативных дней питания.