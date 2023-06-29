Бодрит или эффект плацебо: ученые сделали новое открытие о влиянии кофе

Новое исследование ученых из Университета Хауме предполагает, что кофе действительно может действовать как плацебо.

Об этом пишет Daily Mail.

В ходе исследования эксперты сосредоточились на изучении кофеманов — они хотели понять, зависит ли эффект бодрости от свойств кофеина или опыта употребления этого напитка.

Исследователи обнаружили, что употребление кофе увеличивает связь в высшей зрительной сети и правой сети исполнительного контроля — обе эти части мозга принимают участие в рабочей памяти, когнитивном контроле и целенаправленном поведении. Результаты также показывают, что это не произошло, когда участники пили воду с кофеином.

То есть если вам необходимо не просто почувствовать себя бодрее, но и готовыми к действию, то одного кофеина будет недостаточно. Для этого необходимо выпить именно чашку кофе.

По словам первого автора исследования, доктора Марии Пико-Перес, они с коллегами обнаружили, что реципиенты были более готовы к действию и были более внимательны к внешним раздражителям именно после кофе.

Ранее мы писали, что кофе может оказывать как положительное, так и негативное действие на организм. О том, как зависит влияние кофе на организм человека от способа его приготовления, рассказывают норвежские ученые, которые более 20 лет изучали влияние кофе на организм и выявили самые вредные и полезные способы его приготовления.

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