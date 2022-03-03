Более 500 иностранных коллег-медиков готовы оказывать медицинскую помощь в Украине

Более 500 иностранных коллег-медиков готовы оказывать медицинскую помощь в Украине

Минздрав придает регистрационную форму.

В регистрационной форме, опубликованной на сайте Министерства здравоохранения Украины, уже зарегистрировались более 500 иностранных медицинских работников.

Это врачи, медицинские сестры и парамедики из стран Европейского союза, Британии, Швейцарии, Турции, Азербайджана, Израиля, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки, Индии, Иордании, Бразилии и других стран, изъявившие желание приехать в Украину и вместе с украинскими врачами помогать пострадавшим, сообщает Минздрав Украины.

Регистрация продолжает оставаться открытой для всех медицинских работников из наших дружественных стран. Детальнее, как можно зарегистрироваться, а также номера телефонов национальных координаторов по ссылке.

Министерство здравоохранения Украины благодарно каждому за предложение оказать помощь нашей стране. Ваша помощь в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации для нас очень важна.

Напомним, Киевский городской онкологический центр готов для предоставления профессиональной специализированной помощи нуждающимся киевлянам.