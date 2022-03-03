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Более 500 иностранных коллег-медиков готовы оказывать медицинскую помощь в Украине

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Более 500 иностранных коллег-медиков готовы оказывать медицинскую помощь в Украине

Фото: Первое территориальное медицинское объединение Львова

Минздрав придает регистрационную форму.

В регистрационной форме, опубликованной на сайте Министерства здравоохранения Украины, уже зарегистрировались более 500 иностранных медицинских работников.

Это врачи, медицинские сестры и парамедики из стран Европейского союза, Британии, Швейцарии, Турции, Азербайджана, Израиля, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки, Индии, Иордании, Бразилии и других стран, изъявившие желание приехать в Украину и вместе с украинскими врачами помогать пострадавшим, сообщает Минздрав Украины.

Регистрация продолжает оставаться открытой для всех медицинских работников из наших дружественных стран. Детальнее, как можно зарегистрироваться, а также номера телефонов национальных координаторов по ссылке.

Министерство здравоохранения Украины благодарно каждому за предложение оказать помощь нашей стране. Ваша помощь в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации для нас очень важна.

Напомним, Киевский городской онкологический центр готов для предоставления профессиональной специализированной помощи нуждающимся киевлянам.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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