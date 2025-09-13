Более всего старит организм: диетологи назвали один продукт, запускающий неотвратимый процесс

Этот продукт запускает процессы старения / © unsplash.com

Диетологи бьют тревогу: настоящим катализатором старения кожи оказался не солнце, не стресс и даже не генетика, а обычный рафинированный сахар. Его влияние на лицо может быть гораздо более разрушительным, чем мы представляем. Это не просто пустые калории — это невидимый “песок” в механизме нашей молодости, который ежедневно ускоряет потерю упругости и свежести кожи.

Что такое гликация

Основная претензия к сахару от косметологов и диетологов — запуск процесса гликации. Название может показаться сложным, но суть проста: избыток глюкозы в крови хаотически “склеивает” белки. Больше всего страдают ключевые “пружинки” кожи — волокна коллагена и эластина, отвечающие за ее гладкость и упругость. Представьте, как гибкие нити превращаются в хрупкие “карамельки” — кожа теряет эластичность, морщинки становятся более заметными, а восстановление тканей замедляется.

Этот процесс накапливается годами и первые его признаки могут появиться уже после 30 лет. Дополнительно избыток сахара провоцирует хроническое воспаление, проявляющееся отеками, тусклым цветом лица и склонностью к высыпаниям.

Скрытые угрозы: где скрывается опасный сахар

Многие думают, что достаточно отказаться от конфеты к чаю, но настоящая опасность кроется там, где мы ее не ждем. Чтобы действительно защитить кожу, следует внимательно проверять этикетки и обращать внимание на продукты со скрытым сахаром:

Сладкие напитки: газировка, пакетированные соки, холодный чай и кофейные напитки с сиропами — стакан может содержать дневную норму сахара.

Промышленная выпечка и десерты: печенье, пирожные и торты — двойной удар: сахар плюс трансжиры, которые разрушают клеточные мембраны и тормозят регенерацию кожи.

Соусы и обезжиренные продукты: кетчуп, барбекю, заправки для салатов и даже обезжиренные йогурты часто содержат скрытые подсластители.

Продукты с высоким гликемическим индексом: белый хлеб, картофель фри, хлопья быстрого приготовления вызывают скачки инсулина и ускоряют гликацию.

Что делать

Начните читать этикетки, выбирайте цельные продукты, а вместо десерта — свежие фрукты и ягоды. Это не призыв к полному отказу от любимой вкусности, а о сознательном подходе к питанию.

Уменьшив количество рафинированного сахара, вы не только сохраните стройность, но и подарите коже долговременную молодость. Результат будет заметен уже через несколько недель: уменьшатся отеки, выровняется тон, появится природное сияние — эффект, которого не даст даже самый дорогой крем.