Болгарский перец: чем полезен зеленый, красный, желтый овощ, а кому лучше его не есть

Польза для здоровья болгарского перца, кому он противопоказан

Болгарский перец известен как сладкий перец или паприка, питательный, полезный и привлекательный овощ. Это растение поражает разнообразной цветовой палитрой — от ярко-зеленого до насыщенного красного, от солнечно-желтого до глубокого фиолетового.

Болгарский перец является не просто ярким дополнением к рациону, но и отличным источником полезных веществ с низким содержанием калорий. Независимо от того, в каком виде мы потребляем перцы – сырые в салате, пассерованные или жареные, они добавляют вкус и цвет любому блюду.

Польза болгарского перца

Болгарский перец содержит множество витаминов А и С, которые укрепляют иммунную функцию и способствуют здоровью кожи. Антиоксиданты, которых много в перце, борются со свободными радикалами, снижая риск хронических заболеваний.

Болгарские перцы бывают разных цветов – зеленые, красные и желтые, каждый из которых пользуется уникальной пользой для здоровья.

Чем полезен красный болгарский перец

Большое количество витамина С, содержащегося в красном перце, укрепляет иммунную функцию и выработку коллагена.

«Красный перец не содержит вредных для здоровья жиров и имеет низкое содержание калорий, а значит, он может помочь с похудением. В нем также есть витамин А, поддерживающий зрение и иммунную систему, а витамин В6 улучшает работу мозга», – рассказывает диетология Арчана Батра.

Витамин С, который находится в красном перце, может помочь уменьшить боль в коленях, вызванную артритом. Такие минералы, как калий, улучшают здоровье сердца, а фолат поддерживает деление клеток и синтез ДНК. Красный болгарский перец особенно богат антиоксидантами, такими как бета-каротин и ликопин, известные тем, что укрепляют иммунитет, уменьшают воспаление и снижают риск хронических заболеваний, таких как рак и болезни сердца.

Польза зеленого болгарского перца

Зеленый болгарский перец богат витамином С, необходимым для поддержания иммунитета и образования коллагена, содержит витамин К, способствующий здоровью костей и сердца, а витамин А улучшает зрение и здоровье кожи.

«Зеленый болгарский перец также содержит фолиевую кислоту (витамин B9), поддерживающий деление клеток и синтез ДНК, и калий, помогающий регулировать артериальное давление», – отмечает диетология Арчана Батра.

Зеленый перец содержит такие антиоксиданты, как лютеин и зеаксантин, которые способствуют здоровью глаз и защищают от возрастной дегенерации желтого пятна. Благодаря содержанию клетчатки зеленый болгарский перец, согласно исследованиям, помогает защищать организм от заболеваний пищеварительной системы, таких как рак толстой кишки и воспалительные заболевания кишечника (IBD).

Польза желтого болгарского перца

Желтый болгарский перец богат несколькими питательными веществами, в частности, витаминами С, А и В6, которые играют значительную роль в работе иммунной системы для здоровья зрения и работы мозга.

Желтый перец содержат такие минералы, как калий и фолиевая кислота, которые способствуют здоровью сердца и функции клеток», — говорит Батра.

Желтые перцы помогут обеспечить здоровое пищеварение и предотвратить такие проблемы, как запор. Желтый болгарский перец обладает противовоспалительными свойствами благодаря содержанию антиоксидантов, в частности каротина. Это помогает защитить клетки от их повреждения и предотвратить дегенеративные заболевания, такие как рак и сердечно-сосудистые заболевания, а также диабет. Он низкокалорийный и является отличной закуской для тех, кто на диете.

Какой перец самый полезный – красный, зеленый или желтый

По мнению диетологии, каждый из них имеет определенную пользу для здоровья.

«Красный болгарский перец известен своим более сладким вкусом и богат жизненно важными витаминами и антиоксидантами, особенно витамином С. Он также содержит значительное количество бета-каротина, поддерживающего здоровье глаз. Однако стоит отметить, что желтый болгарский перец действительно содержит самый высокий уровень витамина С среди всех трех цветов, что делает его отличным выбором для увеличения потребления этого питательного вещества», – утверждает Батра.

Болгарский перец: польза для женщин

Фолиевая кислота, содержащаяся в перце, очень полезна для женской репродуктивной системы и для женщин в целом.

Перец омолаживает кожу, снижает риск развития рака груди.

Овощ очень полезен для беременных, поскольку предотвращает выпадение ногтей, зубов и волос в этот период.

Вред перца, кому следует отказаться от его употребления

По мнению экспертов, потому. что перец богат клетчаткой, он может ухудшить состояние, если человек страдает язвой, гастритом или геморроем.

Перец нужно употреблять с большой осторожностью людям с гипотонией, потому что ему свойственно снижать давление.

Осторожнее с перцем нужно быть аллергикам, он может спровоцировать сыпь и даже трудности с дыханием.

Не следует употреблять перец людям с индивидуальной непереносимостью овощей.