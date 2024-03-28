Болит поясница: признаком дефицита какого витамина может быть знакомое многим состояние

Может ли боль в спине быть связанной с низким уровнем солнечного витамина

Боли в пояснице могут появиться по многим причинам, и в течение жизни практически каждый сталкивается с такой проблемой. Спровоцировать боль могут как спазмы или растяжение мышц и связок спины, так и серьезные заболевания позвоночника.

Среди известных причин такой боли травмы позвоночника и суставов, протрузии и грыжи межпозвонковых дисков, сколиоз и другие искажения позвоночника, остеохондроз, заболевания внутренних органов, воспалительные и инфекционные болезни.

Но не все знают, что боль в спине может быть спровоцирована дефицитом витамина D

В последнее время наблюдается явная нехватка солнечного света, разными способами влияющая на здоровье человека. В том числе недостаток солнечного витамина может являться причиной боли в спине, утверждают специалисты.

Дефицит витамина D является состоянием, которое может привести к деформации костей и боли в костях, и люди, которые редко бывают на улице, на солнце, находятся в группе риска.

Исследования выявили взаимосвязь между дефицитом витамина D и хронической болью в пояснице, сообщают эксперты.

В частности, изучалась связь между уровнем витамина D и болями в спине у более чем 9000 пожилых женщин. Исследователи обнаружили, что женщины с дефицитом витамина D чаще страдают от боли в спине, которая ограничивает их повседневную деятельность.

Еще одно исследование показало, что люди с дефицитом витамина D почти вдвое чаще испытывают боль не только в спине, но и в костях ног, ребрах или суставах, по сравнению с людьми с нормальным уровнем витамина D.

«Низкий уровень витамина D в крови может быть причиной, одним из факторов, способствующих боли в костях и нижней части спины».

По словам исследователей, связь между дефицитом солнечного витамина и болью в опорно-двигательном аппарате, особенно в области шеи, хорошо изучена. Кроме этого, было установлено, что уровень этого вещества оказывает непосредственное влияние на состояние мышц, а его недостаток вызывает спазмы.

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