Большинство делает это неправильно: как измерять давление с помощью тонометра

Кровяное давление – важный показатель, который может многое рассказать о вашем здоровье. Посредством тонометра его можно измерить в домашних условиях.

Систематические измерения АД помогают выявить отклонения от нормы на ранней стадии и вовремя обратиться к специалисту. Поэтому важно знать, как правильно использовать тонометр и подготовиться к процедуре.

Что такое гипертония

Существует два вида давления – систолическое и диастолическое. Первое — давление, которое возникает, когда кровь перекачивается по артериям при сокращении сердечной мышцы. Второе — давление, оказываемое кровью, находящейся в состоянии покоя (т.е. между этими сокращениями).

У взрослого человека нормальным систолическим давлением считается показатель до 140 мм ртутного столбика, а диастолический не должен превышать 90 мм ртутного столбика.

Гипертория – это высокое давление. Он возникает тогда, когда показатели давления в кровеносных сосудах превышают нормальные (140/90 мм ртутного столбика и выше).

Существует три степени гипертонии:

первый – за 140/90 мм ртутного столбика;

второй — за 160/100 мм ртутного столбика;

третий – выше 180/110 мм ртутного столбика.

Как правильно измерять артериальное давление в домашних условиях

Важно помнить о нескольких важных нюансах перед тем, как начинать измерять давление в домашних условиях. Они ведь могут сильно повлиять на результаты. Давление не рекомендуется измерять сразу после еды, выкуривания сигареты или выпивания кофе. Также перед процедурой следует несколько минут отдохнуть.

Артериальное давление следует измерять левой рукой, хотя в крайнем случае разрешается измерение и правой.

Если вам нужно измерять давление регулярно, лучше делать это каждый день в одно и то же время утром и вечером. Утром делайте это до завтрака, а вечером через два часа после ужина и до приема лекарства.

Ремешок прибора для измерения давления должен располагаться на 1,5-3 см выше сгиба локтя. Измерение производят сидя, с поддержкой для спины. Во время измерения не изменяйте положение руки и не разговаривайте.

Есть мониторы для измерения давления, которые одеваются на запястье.

Чтобы получить достоверные результаты, рекомендуется проводить измерения хотя бы семь дней подряд. Если в результате выяснится, что вы подвержены высокому давлению или развитию проблем с сердечно-сосудистой системой, следует обратиться к врачу. На консультацию следует взять историю измерений.

Как правильно измерять давление? Сколько раз производить процедуру? Чтобы повысить точность оценки, лучше сделать два-три измерения с перерывом в 1-2 минуты. Не следует измерять давление 5-7 раз в день. Это лишь вызовет нервозность, что может спровоцировать скачок показателей.

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