Большинство делают это неправильно: подолы рассказали, как выбирать носки без вреда для ног

Как выбрать носки по размеру: советы родов / © unsplash.com

По словам подолов, неправильно подобранные носки могут стать причиной неприятной и щепетильной проблемы — врастание ногтей. При этом избежать ошибки очень просто: даже не смотря на этикетку, достаточно запомнить один простой лайфхак.

Почему важно выбирать носки по размеру

Обычно, выбирая носки, мы обращаем внимание только на два фактора: дизайн (здесь каждый руководствуется своим вкусом и целью покупки) и материал. Общее правило здесь простое: чтобы избежать “парникового эффекта” для стоп, следует выбирать натуральные ткани — они гораздо более полезны, чем низкокачественная синтетика. Дальше большинство покупателей действуют автоматически: находят носки желаемого дизайна, подбирают свой размер и сразу направляются на кассу.

Но именно здесь скрывается подвох. Несмотря на то, что размерная сетка носков кажется универсальной, ваш обычный 40-й размер ноги может чуть-чуть не совпадать с тем, какой заложен конкретным производителем в 40-ю маркировку. Более того, две пары носков одного заявленного 40-го размера от разных брендов могут отличаться по длине.

Кажется, ничего страшного: носки чуть меньше ожидаемого — они растянутся и просто сядут плотнее. Но подолы, лечащие заболевания кожи, ногтей и стоп, считают это серьезной проблемой.

Суть в том, что слишком тесные носки сдавливают пальцы и оказывают излишнее давление на ногтевую пластину. Большинство людей даже не обращает на это внимания: во-первых, движения маскируют дискомфорт, во-вторых, неприятные ощущения часто списывают на неудобную обувь. На самом же деле со временем это может привести к тому, что ногти (особенно большого пальца) начнут врезаться в кожу, превращаясь в серьезную, болезненную и неприятную проблему.

Как правильно выбрать размер носков

Выбирая носки, примерять их в магазине почти всегда запрещено по гигиеническим причинам. Вернуть или обменять товар из-за неподходящего размера также невозможно — носки относятся к категории продукции, не подлежащей возврату, если у них нет дефектов или производственных браков.

Специалисты советуют не ориентироваться только на цифры на этикетке. Есть простой лайфхак, который поможет выбрать носки идеально по размеру прямо в магазине, без примерки.

Все, что нужно сделать, — приложить носки к своей руке. Секрет кроется в анатомии: длина от запястья до плеча у среднего человека примерно равна длине стопы. В магазине достаточно вытянуть руку, положить на нее носки и проверить, совпадают ли центр пятки и носок с вашей рукой. Если да — носки подойдут идеально (главное — не тянуть изделие, чтобы не исказить его размер).