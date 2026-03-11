ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Полезные статьи
Количество просмотров
60
Время на прочтение
2 мин

Большинство из нас делает эту ошибку с рыбными консервами: узнайте, как избежать опасности

Рыбные консервы не только долго хранятся. Они также являются источником Омега-3 жирных кислот и ценного белка. Однако большинство украинцев не читают состав на этикетке, а именно: сколько соли было добавлено, какой рассол использован и какой вид рыбы в консерве.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Какие рыбные консервы безопасны

Какие рыбные консервы безопасны / © unsplash.com

Как пишет издание Pysznosci.pl, многие считают, что консервированная рыба теряет свои полезные свойства, ведь проходит термическую обработку и хранится в герметичной упаковке. Однако это миф. В ее состав все еще входят белки, жиры, витамины и минералы, ведь они не исчезают после пастеризации.

Главное — знать, на что обратить внимание, чтобы выбрать действительно вкусный и полезный продукт.

Качественные консервы — это уже готовое блюдо с высоким содержанием белка, полезных Омега-3 жирных кислот и витаминов. Их можно есть в салатах, на бутербродах, в пасте или как отдельное блюдо, когда нет времени приготовить что-нибудь другое. Во время консервирования рыба проходит термическую обработку, поэтому в ней нет бактерий.

Конечно, вкус и текстура рыбной консервы может несколько отличаться от свежей рыбы, но на пользу это никак не влияет. Наибольшую ценность имеют простые консервы, в состав которых входят только вода, рыба, чуть-чуть масла или собственный сок, без консервантов, красителей и лишней соли.

На что стоит обратить внимание, выбирая рыбные консервы

  1. Вид рыбы — крупные хищные рыбы быстрее и сильнее накапливают в своем мясе ртуть, а потому лучше для ежедневного употребления выбирать мелкие виды: шпроты, сардину, кильку. Тунец оставьте в качестве резервного варианта.

  2. Количество соли из-за избыточного количества соли в консервированной рыбе может ухудшаться состояние сердца, повышаться артериальное давление. Поэтому лучше выбирать варианты без соли или с минимальным ее добавлением.

  3. Рассол — лучшим считается простой рассол из воды, собственного сока и небольшого количества масла.

Правильный выбор рыбных консервов помогает получить полезные жиры и белок даже в ограниченном рационе.

Дата публикации
Количество просмотров
60
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie