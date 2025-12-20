- Дата публикации
Большинство людей выбрасывает эту часть яйца: узнайте, что вы теряете
Для некоторых людей эта часть яйца, а не белок или желток, считается настоящим сокровищем.
Обычное куриное яйцо — не только доступный источник белка, но и целый комплекс полезных веществ, способных поддерживать наше здоровье. В традиционной китайской медицине каждую часть яйца веками использовали для профилактики и лечения разных недугов.
Особую ценность имеет внутренняя пленка яйца, известная как “чешуя феникса”.
По-видимому, вы замечали тонкую прозрачную пленку, остающуюся на скорлупе после очищения вареного яйца.
Считалось, что эта пленка эффективна при лечении кашля, уменьшении раздражения слизистой горла и восстановлении тканей после повреждений. Ее структура очень напоминает строение человеческой слизистой, поэтому “чешуя феникса” считалась естественной идеальной “повязкой”.
Например, при небольших язвах в полости рта можно воспользоваться простым методом: отделите пленку от яйца, промойте чистой водой и приложите на пораженное место на несколько минут. Это поможет снизить дискомфорт и ускорить заживление.
Также есть народные методы использования пленки для поддержания здоровой кожи и восстановления после травм. Конечно, применять такие методы следует осторожно, учитывая особенности собственного организма.