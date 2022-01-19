Большинство побочных реакций после вакцинации вызвано ожиданием негативных последствий – эпидемиологи

Две трети системных побочных реакций от коронавирусных вакцин – эффект ноцебо.

Американские эпидемиологи подсчитали, что около 76% системных побочных реакций после первой дозы коронавирусных вакцин и 52% системных реакций после второй дозы можно объяснить эффектом ноцебо — самовнушение и ожидание негативных последствий.

Исследователи провели метаанализ 12 работ, включавших 45 380 участников, с результатами можно ознакомиться в JAMA Network Open.

Под плацебо понимают вещество без реальных лечебных свойств, применяемое в клинических исследованиях, чтобы оценить действие этого препарата. Эффект от плацебо может наступить только в том случае, если человек верит в эффективность и внушает себе, что пустышка действует.

Ноцебо – это антитеза (противопоставление) плацебо, а также вещество без реальных фармакологических свойств, но оно, в отличие от плацебо, вызывает отрицательную реакцию у пациента, потому что люди ждут негативного эффекта от лекарства.

Эффект ноцебо можно часто заметить в клинических испытаниях, когда пациенты сообщают о побочных эффектах после приема препарата-пустышки.

Не стали исключением и клинические испытания вакцин от коронавируса.

Американские исследователи из Гарвардской медицинской школы решили разобраться, как часто встречается эффект ноцебо среди их участников.

Они проанализировали состояние 45380 человек. Исследовали эффективность коронавирусных вакцин в двух группах участников: одна получала реальный препарат, а другая – пустышку.

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Что показало исследование

После первой дозы в группе, получившей плацебо, 35% участников сообщило о возникновении системных побочных реакций (в 19% случаев это была головная боль, в 17% усталость).

Среди людей, получивших вакцину, таких участников было больше – около 46%. После второй дозы о побочных эффектах сообщили 32% из группы пустышки и 61% из группы препарата.

Разница в количестве побочных эффектов между экспериментальной и контрольной группами была статистически значимой, но ученые рассчитали, что эффект ноцебо отвечает за 76% системных побочных реакций после первой дозы и 52% – после второй дозы.

Несмотря на то, что информация о побочных эффектах вакцин может вызвать страх перед ними и повышенное внимание к своему самочувствию после введения дозы препарата, руководитель исследования Тед Капчук призывает не умалчивать о возможных реакциях, а объяснять еще больше, чем это делают сейчас, чтобы успокоить людей и решить их сомнения.