Борьба за выживание: как украинские онкобольные борются за жизнь во время войны

Борьба за выживание: как украинские онкобольные борются за жизнь во время войны

Американское издание NPR опубликовало репортаж о Львовском онкоцентре, который вдвое увеличил нагрузку после вторжения России.

Львовская областная онкологическая больница стала пристанищем для онкопациентов Украины, пишут журналисты NPR. Нагрузка на медиков выросла вдвое.

Но даже здесь в относительной безопасности Львова ресурсы заканчиваются.

Врачи говорят, что лечат пациентов с двойной травмой, передает издание.

"Пациенты с востока страны и Киевщины, эмоционально истощенные и от войны, и от болезней", — говорит клинический онколог Анна Гончарова.

«Это гораздо труднее, чем во времена COVID. И пациентов много – гораздо больше, чем у нас обычно. Они рассказывают истории о взрывах, о том, как они были в укрытиях, потеряли дома. Это ужас», – добавляет она.

Каждый день они выбирают обязанность заботиться о собственной безопасности. Когда война впервые началась более трех недель назад, доктор Орест Трил, заместитель директора больницы, принял решение.

На время, Dr. Orest Trill, репетитор директора Lviv's regional cancer hospital, has t to tell patients в besieged areas that they can come to hospital but they don't have medicine to treat them. He calls it "morally hard." Claire Harbage/NPR

«Нельзя просто остановиться внутри операции, когда сработает сирена воздушного налета, — говорит он, — поэтому мы решили продолжить работу — несмотря на войну».

Напомним, врачи Первого территориального медицинского объединения Львова пересадили две почки от посмертного донора и спасли две жизни: 19-летнюю девушку из Ивано-Франковска и 37-летнюю женщину из Тернополя. Обе имели почечную недостаточность, сообщили в Минздраве.

Донором стал 40-летний мужчина, попавший в Ивано-Франковскую областную больницу с инсультом. Все попытки его спасти, к сожалению, оказались безрезультатными.

После того как врачи диагностировали у мужчины смерть мозга, его жена согласилась дать разрешение на трансплантацию для спасения других людей.