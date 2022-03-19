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Борьба за выживание: как украинские онкобольные борются за жизнь во время войны

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Борьба за выживание: как украинские онкобольные борются за жизнь во время войны

Lviv's regional cancer hospital has become refuge for the nation's sick. Claire Harbage/NPR

Американское издание NPR опубликовало репортаж о Львовском онкоцентре, который вдвое увеличил нагрузку после вторжения России.

Львовская областная онкологическая больница стала пристанищем для онкопациентов Украины, пишут журналисты NPR. Нагрузка на медиков выросла вдвое.

Но даже здесь в относительной безопасности Львова ресурсы заканчиваются.

Врачи говорят, что лечат пациентов с двойной травмой, передает издание.

"Пациенты с востока страны и Киевщины, эмоционально истощенные и от войны, и от болезней", — говорит клинический онколог Анна Гончарова.

«Это гораздо труднее, чем во времена COVID. И пациентов много – гораздо больше, чем у нас обычно. Они рассказывают истории о взрывах, о том, как они были в укрытиях, потеряли дома. Это ужас», – добавляет она.

Каждый день они выбирают обязанность заботиться о собственной безопасности. Когда война впервые началась более трех недель назад, доктор Орест Трил, заместитель директора больницы, принял решение.

На время, Dr. Orest Trill, репетитор директора Lviv's regional cancer hospital, has t to tell patients в besieged areas that they can come to hospital but they don't have medicine to treat them. He calls it
На время, Dr. Orest Trill, репетитор директора Lviv's regional cancer hospital, has t to tell patients в besieged areas that they can come to hospital but they don't have medicine to treat them. He calls it "morally hard." Claire Harbage/NPR

«Нельзя просто остановиться внутри операции, когда сработает сирена воздушного налета, — говорит он, — поэтому мы решили продолжить работу — несмотря на войну».

Напомним, врачи Первого территориального медицинского объединения Львова пересадили две почки от посмертного донора и спасли две жизни: 19-летнюю девушку из Ивано-Франковска и 37-летнюю женщину из Тернополя. Обе имели почечную недостаточность, сообщили в Минздраве.

Донором стал 40-летний мужчина, попавший в Ивано-Франковскую областную больницу с инсультом. Все попытки его спасти, к сожалению, оказались безрезультатными.

После того как врачи диагностировали у мужчины смерть мозга, его жена согласилась дать разрешение на трансплантацию для спасения других людей.

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