Брокколи – польза и вред капусты, о которых вы точно не знали

Брокколи – это зеленый овощ из семейства крестоцветных, напоминающий миниатюрное дерево. Она тесно связана с белокочанной, брюссельской, кале и цветной капустой. Брокколи богата витаминами, минералами, клетчаткой и антиоксидантами, что делает ее важным элементом здорового питания.

Брокколи являются источником важных питательных веществ, таких как магний, калий, витамины В6, С и фолиевая кислота. Магний поддерживает функции мышц и нервной системы, калий регулирует АД, витамин В6 участвует в метаболизме белков, а витамин С укрепляет иммунитет. Фолиевая кислота необходима для синтеза ДНК и развития клеток.

Польза брокколи для здоровья

Профилактика диабета

Брокколи способствует контролю уровня сахара в крови, что важно для людей с преддиабетом или диабетом. Низкое содержание углеводов и высокое содержание клетчатки помогают замедлить пищеварение, минимизируя влияние на уровень глюкозы. Ключевой компонент брокколи, сульфорафан, снижает уровень сахара в крови и улучшает чувствительность к инсулину. Исследование, опубликованное в журнале Science Translational Medicine, подтверждает, что сульфорафан может снижать уровень глюкозы у пациентов с диабетом 2 типа.

Поддержка сердечно-сосудистой системы, нормализация АД

Употребление брокколи может снизить риск сердечных заболеваний. Растворимые волокна в брокколи способствуют снижению уровня "плохого" холестерина (LDL) в крови, что уменьшает риск атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Сульфорафан также поддерживает здоровье сосудов, предотвращая образование бляшек.

Брокколи богата калием, который помогает регулировать артериальное давление, снижая риск сердечных и почечных заболеваний. Исследования показывают, что регулярное потребление продуктов, богатых калием, может снизить риск развития гипертонии.

Профилактика инсультов

Австралийские ученые из Сиднейского университета обнаружили, что химическое соединение, естественно содержащееся в брокколи, может предотвращать образование тромбов, вызывающих инсульты. Это открытие может стать основой новых методов профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Укрепление иммунной системы

Высокое содержание витамина C в брокколи поддерживает иммунную систему, помогая организму бороться с инфекциями и заболеваниями.

Улучшение здоровья костей

Брокколи содержит витамин К и кальций, которые важны для поддержания здоровья костей. Витамин К играет ключевую роль в метаболизме костной ткани, а кальций является основным минералом, необходимым для крепости костей.

Поддержка здоровья кожи

Антиоксиданты, такие как витамин C, помогают защитить кожу от повреждений, вызванных ультрафиолетовым излучением, и способствуют выработке коллагена, поддерживающего эластичность кожи.

Профилактика рака

Некоторые исследования показывают, что соединения в брокколи, в частности глюкозинолаты, могут обладать противораковыми свойствами, помогая организму выводить канцерогены и снижать риск развития определенных видов рака.

Поддержка здоровья кишечника

Высокое содержание клетчатки в брокколи способствует здоровью пищеварительной системы. Различные виды клетчатки, такие как целлюлоза, пектин и лигнин, помогают бороться с запорами, облегчают работу кишечника и снижают риск развития онкологических заболеваний кишечника.

Улучшение зрения

Каротиноиды, содержащиеся в брокколи, в частности лютеин и зеаксантин, полезны для поддержания здоровья глаз. Регулярное употребление брокколи может помочь снизить риск возрастных изменений в сетчатке.

Брокколи часто рекомендуют включать в рацион спортсменов и людей, активно занимающихся физическими нагрузками. Высокое содержание белка, витаминов и антиоксидантов способствует быстрому восстановлению мышц после тренировок. К тому же низкое содержание калорий и высокая питательность делают брокколи идеальным продуктом для поддержания оптимального веса.

Кому нельзя брокколи

Включение брокколи в рацион может принести значительную пользу для здоровья благодаря ее богатому составу и многочисленным полезным свойствам. Но хотя брокколи чрезвычайно полезна, ее употребление следует ограничить или избегать в некоторых случаях:

Если есть проблемы со щитовидной железой. Брокколи содержит гойтрогены, которые могут препятствовать функциям щитовидной железы. Особенно это касается лиц с гипотиреозом или другими расстройствами щитовидки. Однако умеренное потребление считается безопасным, в то время как приготовление брокколи снижает уровень гойтрогенов.

Проблемы с почками. Поскольку брокколи содержит оксалаты, которые могут привести к образованию камней в почках, лицам с предрасположенностью к почечным проблемам рекомендуется ограничить потребление этого продукта.

Когда есть проблемы с пищеварением. В брокколи содержатся определенные виды клетчатки, которые могут быть трудными для усвоения у некоторых людей. Если вы замечаете вздутие, боли в животе или дискомфорт после употребления брокколи, попробуйте уменьшить его количество в рационе или употреблять после тщательного приготовления.

Хотя редко, но возможны аллергические реакции на брокколи. Симптомы могут включать зуд, сыпь или отек. При появлении таких симптомов следует прекратить употребление брокколи и обратиться к врачу.

Брокколи богата витамином K, который играет важную роль в свертывании крови. Это может влиять на эффективность антикоагулянтов, таких как варфарин. Людям, принимающим такое лекарство, следует консультироваться с врачом по поводу потребления брокколи.

Брокколи, богатая витамином K, может влиять на свертываемость крови. Лицам с тромбофилией или принимающим препараты для разжижения крови следует избегать чрезмерного употребления брокколи или проконсультироваться с врачом.

Дети до 1 года. Несмотря на высокую питательную ценность, брокколи не рекомендуется для детей до года из-за сложности пищеварения. Ее можно вводить в рацион постепенно после консультации с педиатром.

Рекомендации по приготовлению и употреблению

Чтобы извлечь максимальную пользу от брокколи, важно правильно ее готовить.

Приготовление на пару является одним из лучших способов сохранить питательные вещества в брокколи. Приготовление на пару в течение 5–7 минут помогает сохранить витамины и минералы.

Употребление брокколи в сыром виде является отличным вариантом для тех, кто стремится сохранить максимум полезных веществ. В сыром виде брокколи можно добавлять в салаты или подавать в качестве закуски вместе с соусами. Такой способ сохраняет антиоксиданты, витамины и ферменты, частично разрушающиеся во время тепловой обработки.