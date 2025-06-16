Быстро ли вы стареете: об этом расскажет обычное упражнение

Скоро ли вы стареете:

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Задумывались ли вы когда-нибудь, как быстро выходите из дома или преодолеваете путь в магазин? Казалось бы, пустяк, но последние научные исследования все чаще указывают. скорость ходьбы может являться мощным индикатором общего состояния здоровья, темпов старения организма и даже когнитивных функций мозга.

Эксперты отмечают: более медленный темп ходьбы не просто признак возраста, а потенциальный сигнал о значительных изменениях в теле и мозге, в частности об уменьшении объема мозга и изменениях в его ключевых структурах.

Ходьба как «лакмусовая бумажка» долголетия

Обычная прогулка в магазин, парк или автобусная остановка — это не просто физическая активность. Скорость ходьбы может прогнозировать риск госпитализации, сердечного приступа и даже преждевременной смерти, быть индикатором темпов когнитивного старения. Она может помочь оценить способность человека выполнять повседневные дела, определять уровень физической уязвимости и предусматривать эффективность реабилитации после инсульта.

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«Когда привычная скорость ходьбы снижается, это часто сигнализирует об общем ухудшении состояния здоровья», — объясняет Кристина Дили-Конрайт, профессор медицины Гарвардской медицинской школы, которая исследует влияние физических нагрузок на прогнозирование протекания онкологических болезней. Она добавляет, что это может свидетельствовать о хронических заболеваниях, снижении мышечной силы и подвижности суставов, что, к сожалению, приводит к дальнейшему ухудшению здоровья.

Скорость ходьбы и долголетие: неожиданные связи

Исследователи из Университета Питтсбурга объединили результаты девяти исследований с участием более 34 000 взрослых от 65 лет. Выводы потрясающий — скорость ходьбы существенно связана с продолжительностью жизни. Например, 75-летние мужчины с самой медленной скоростью ходьбы имели лишь 19% шансов прожить еще 10 лет, тогда как те, кто ходил быстрее всего, имели 87% шансов.

«Ходьба кажется такой простой вещью — большинство из нас даже не задумывается о том, как мы это делаем», — отмечает Лине Расмуссен, старшая научная сотрудница кафедры психологии и неврологии Университета Дьюка. «Но на самом деле ходьба зависит от многих разных систем организма, работающих вместе: костей, мышц, глаз, сердца, легких, мозга и нервов. С возрастом функция этих систем начинает замедляться, поэтому медленнее ходьба может отражать это общее снижение и быть признаком пожилого возраста».

Исследование 2019 года, проведенное Расмуссен и ее коллегами, показало, что связь между скоростью ходьбы и старением касается не только пожилых людей. Даже среди 45-летних людей скорость ходьбы могла предположить, как быстро у них стареют мозг и тело.

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«Я была удивлена, как велика разница может быть в скорости ходьбы среди людей одного возраста», — делится Расмуссен. «Некоторые участники в 45 лет ходили так быстро, как здоровые 20-летние, а другие гораздо медленнее — как значительно старшие люди».

У 45-летних с более медленной скоростью ходьбы обнаружили признаки ускоренного как физического так и когнитивного старения, а именно:

Худшее состояние легких, зубов и иммунной системы.

«Биомаркеры», связанные с более быстрым старением (повышенное кровяное давление, высокий уровень холестерина, более низкая кардиореспираторная подготовка).

Признаки физической слабости (слабейшая сила сжатия рук, трудности с подъемом со стула).

Более низкие результаты в тестах IQ, памяти, скорости обработки информации.

По данным МРТ-сканирования, меньший объем мозга, более тонкий неокортекс (наружный слой мозга, контролирующий мышление) и больше белого вещества.

Даже лица таких людей оценивались как стареющие быстрее.

Интересно, что эти отличия в здоровье могут присутствовать с раннего возраста. Исследователи смогли предсказать скорость ходьбы 45-летних людей на основе тестов на интеллект, язык и моторику, проведенных, когда участникам было всего три года.

Просто и доступно: как измерить свою скорость ходьбы

Чтобы оценить свой темп, вам понадобится только секундомер и средство для измерения расстояния (например, рулетка или фитнес-трекер). Существует два распространенных варианта:

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Тест на 10 метров (на улице):

Пройдите 5 метров, чтобы набрать обычную скорость. Далее пройдите еще 10 метров в обычном темпе, фиксируя время секундомером. Разделите 10 метров на количество секунд, которые понадобились для преодоления этого расстояния (м/с).

Тест на 4 метра (дома):

Отмерьте 4 метра. Добавьте еще 1 метр, чтобы набрать скорость. Пройдите 4 метра в обычном темпе, зафиксируйте время. Разделите 4 метра на количество секунд (м/с).

Ориентировочные показатели скорости ходьбы (м/с) по возрасту:

40-49 лет: женщины — 1,39 м/с, мужчины — 1,43 м/с.

50-59 лет: женщины — 1,31 м/с, мужчины — 1,43 м/с.

60-69 лет: женщины — 1,24 м/s, мужчины — 1,43 м/с.

70-79 лет: женщины — 1,13 м/с, мужчины — 1,26 м/с.

80-89 лет: женщины — 0,94 м/с и мужчины — 0,97 м/с.

Как улучшить свой темп ходьбы и общее здоровье

Хорошая новость состоит в том, что скорость ходьбы можно улучшить. Кристина Дили-Конрайт, разрабатывающая упражнения для восстановления сил после химиотерапии, советует постепенно увеличивать продолжительность и интенсивность ходьбы каждые три-четыре недели.

Но можно сделать еще проще. Используйте любую возможность ходить почаще. Паркуйтесь дальше, встречайтесь с друзьями для прогулок, гуляйте с домашним любимцем в парке. Делайте регулярные перерывы для ходьбы, особенно, если у вас сидячая работа. Даже пятиминутная прогулка в туалет или скорая прогулка вокруг квартала поможет прервать длительное сиденье.

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Помните, что физическая активность, в частности регулярная ходьба, очень важна для поддержания вашего мозга и тела в тонусе, помогая замедлить процессы старения и улучшить качество жизни.