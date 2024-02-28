Быстро сбросите лишний вес: только выпейте перед сном стакан напитка, который есть на каждой кухне

Этот продукт, который реально помогает сбросить лишний вес, обязательно найдется на вашей кухне. Большинство и так пьет его каждый день. А для эффекта напиток нужно всего-то немного приправить.

Благодаря этому напитку ускорится обмен веществ и улучшатся процессы пищеварения. Поэтому он очень эффективен в борьбе за стройность фигуры.

Как пишет Pysznosci.pl, чтобы эффективно и быстро сбросить лишний вес подойдет обычный чай. Однако к нему нужно добавить одну популярную специю. А именно – перец.

В перце содержится пиперин – именно благодаря этому веществу он получил свой пикантный вкус. А еще она эффективно расщепляет жировые клетки и поддерживает метаболизм. Как действует пиперин? Он увеличивает выделение тепловой энергии, что приводит к увеличению потребления энергетических ресурсов организма.

Прежде пиперин действует именно на жировую ткань, которая и является основным запасом энергии в человеческом организме.

Кроме того, перец также стимулирует выделение пищеварительных соков, что в свою очередь улучшает пищеварение. Однако следует отметить, что пикантная специя может оказать и негативное влияние на людей, которые часто страдают от изжоги. Поэтому тем, кто борется с повышенной кислотностью, следует соблюдать осторожность и не добавлять много перца к чаю или блюдам.

Почему еще добавление к чаю перца – это хорошая идея? Этот продукт способен согреть простуженное тело, потому подходит для осенне-весенних инфекций. А еще он отлично борется с воспалениями, обладает потогонным действием, способен вылечить верхние дыхательные пути за простуды.

Как приготовить чай для похудения с перцем.

Лучше всего для этого рецепта подходят целые горошинки перца. На один стакан напитка добавляют не более 1/4 ложки измельченной специи. Настаивать чай нужно в течение 5 минут, затем процедить, добавить мед (после охлаждения), ломтик лимона и пить маленькими глотками. Прекрасно подходит такой напиток с малиновым вареньем или соком. А если вы любите остроту, то можно добавить и немного имбиря.

Чтобы еще больше усилить эффективное влияние перца на организм, его следует соединить с куркумой. Пиперин помогает улучшить усвоение организмом куркумина (содержащееся в куркуме вещество), который известен своими противораковыми свойствами. Кроме того, куркума также поддерживает обмен веществ.

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