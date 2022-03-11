Бюджетное успокоительное: терапевт дала рецепт медицинской настойки

Врач, диетология, специалист по anti-aging и функциональной медицине Тиана Фиалкова дает рекомендации по снятию нервного напряжения.

Из-за военного положения многие не спят из-за нервного потрясения, да и днем находятся в сильном напряжении.

"Просили что-то максимально бюджетное и доступное, поэтому средства выбрала из аптеки, стоят недорого, но работают – использовала раньше в работе с пациентами в стационаре", – написала Тиана Фиалкова на своей странице в Facebook.

Для успокаивающей болтанки нужно

настойка валерианы;

настойка пустырника;

настойка боярышника

настойка пиона/или родиолы розовой

Будьте внимательны! Аптечная настойка на спирту. Но можно капать в кипяток и спирт будет испаряться (кормится на заметку).

Рецепт

Все эти настойки сливаете в одну емкость, перемешиваете и разлили полученный коктейль обратно по баночкам. Этих 4 бутылочек вам хватит надолго.

Правила употребления

Принимать можно при плохом сне, перевозбуждении, беспокойстве, высоком артериальном давлении по 10-20 капель на 1/3 стакана воды.

И лучше подержать небольшое количество капель во рту, прежде чем глотать.

Принимать можно 1-2-3 раза в сутки, за 10-15 минут до еды. Можно и перед сном (здесь нюанс, при гастритах может дать раздражение слизистых, учтите).

Курс может быть до 2 недель. Или разовый прием по необходимости.

Важно! Если вы гипотоник, болтанка будет еще больше снижать давление. В таком случае, можно принимать ее только на ночь, когда давление физиологически снижается, или принимать только 2 настойки: пустырника и валерианы по 15 капель каждой на 1/3 стакана воды.

А вот гипертоникам как раз хорошо подходит этот микс настоек.

Беременным не рекомендуется.

Кормя можно, но добавляем болтанку в кипяток. Болтанка влияет на скорость реакции. Учтите, если управляете автомобилем или выполняете другую работу, требующую повышенного внимания, скорости психических и двигательных реакций.

Напомним, Тиана Фиалкова также предоставила план терапии обострения гастрита и язвенной болезни.