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Центры крови будут заготавливать кровь преимущественно с отрицательным резус-фактором

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Центры крови будут заготавливать кровь преимущественно с отрицательным резус-фактором

С 28 февраля пункты переводят в фазу «удержания запасов».

Как сообщает Минздрав, с 28 февраля центры крови переводятся в фазу «удержания запасов» и будут заготавливать кровь преимущественно с отрицательным резус-фактором.

Благодаря совместным усилиям в короткие сроки сформированы запасы компонентов крови, которые полностью обеспечивают потребности с учетом текущей ситуации.

Спасибо за каждую донацию крови, осуществленную для обеспечения потребностей как Вооруженных Сил Украины и силовых ведомств, так и потребностей мирного населения!

Однако, в случае необходимости, мы еще раз обратимся к гражданам с просьбой о донации крови через официальные сайты и страницы в соцсетях Минздрава и Украинского центра трансплант-координации.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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