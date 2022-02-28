Центры крови будут заготавливать кровь преимущественно с отрицательным резус-фактором

Центры крови будут заготавливать кровь преимущественно с отрицательным резус-фактором

С 28 февраля пункты переводят в фазу «удержания запасов».

Как сообщает Минздрав, с 28 февраля центры крови переводятся в фазу «удержания запасов» и будут заготавливать кровь преимущественно с отрицательным резус-фактором.

Благодаря совместным усилиям в короткие сроки сформированы запасы компонентов крови, которые полностью обеспечивают потребности с учетом текущей ситуации.

Спасибо за каждую донацию крови, осуществленную для обеспечения потребностей как Вооруженных Сил Украины и силовых ведомств, так и потребностей мирного населения!

Однако, в случае необходимости, мы еще раз обратимся к гражданам с просьбой о донации крови через официальные сайты и страницы в соцсетях Минздрава и Украинского центра трансплант-координации.