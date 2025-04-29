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ТСН в социальных сетях

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Полезные статьи
Количество просмотров
394
Время на прочтение
1 мин

Часть банана, которую большинство украинцев выбрасывает: она содержит наибольшее количество полезных веществ

Многие выбрасывают нити, находящиеся под кожурой банана, однако эти «нити» являются важными пучками флоэмы. Они играют ключевую роль в распределении питательных веществ в плоде во время его роста. Поэтому эти части банана не следует игнорировать, ведь они содержат полезные компоненты для здоровья.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Можно ли есть банановые нити

Можно есть банановые нити / © unsplash.com

Банановые нити, рассказал врач Мануэль Визо для издания stronazdrowia.pl — это сосуды, через которые в плод транспортируются питательные вещества.

Выбрасывая их, мы теряем важные антиоксиданты, витамины и минералы, такие как калий, магний и триптофан, что улучшает настроение.

Эти нити также богаты клетчаткой, которая поддерживает пищеварение и снижает риск сердечных заболеваний, инсульта, диабета 2 типа и рака толстой кишки.

В следующий раз, когда будете есть банан, не спешите выбрасывать нити.

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Дата публикации
Количество просмотров
394
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