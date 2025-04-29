Часть банана, которую большинство украинцев выбрасывает: она содержит наибольшее количество полезных веществ

Можно есть банановые нити / © unsplash.com

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Банановые нити, рассказал врач Мануэль Визо для издания stronazdrowia.pl — это сосуды, через которые в плод транспортируются питательные вещества.

Выбрасывая их, мы теряем важные антиоксиданты, витамины и минералы, такие как калий, магний и триптофан, что улучшает настроение.

Эти нити также богаты клетчаткой, которая поддерживает пищеварение и снижает риск сердечных заболеваний, инсульта, диабета 2 типа и рака толстой кишки.

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В следующий раз, когда будете есть банан, не спешите выбрасывать нити.