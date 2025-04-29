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Часть банана, которую большинство украинцев выбрасывает: она содержит наибольшее количество полезных веществ
Многие выбрасывают нити, находящиеся под кожурой банана, однако эти «нити» являются важными пучками флоэмы. Они играют ключевую роль в распределении питательных веществ в плоде во время его роста. Поэтому эти части банана не следует игнорировать, ведь они содержат полезные компоненты для здоровья.
Банановые нити, рассказал врач Мануэль Визо для издания stronazdrowia.pl — это сосуды, через которые в плод транспортируются питательные вещества.
Выбрасывая их, мы теряем важные антиоксиданты, витамины и минералы, такие как калий, магний и триптофан, что улучшает настроение.
Эти нити также богаты клетчаткой, которая поддерживает пищеварение и снижает риск сердечных заболеваний, инсульта, диабета 2 типа и рака толстой кишки.
В следующий раз, когда будете есть банан, не спешите выбрасывать нити.