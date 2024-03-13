Частые ошибки в питании после 50 лет: девять важных правил от экспертов для здоровья

Конечно, правильно питаться нужно всегда, а не от какого-то конкретного возраста. Однако именно после 50 лет важно кардинально изменить свои привычки и создать здоровый рацион.

В молодом возрасте организм еще имеет определенный запас крепости, а потому пытается противостоять всему вредному, что мы потребляем в пищу, самостоятельно. После 50 лет ему уже нужна осознанная помощь, потому что его ресурсы сильно изнашиваются.

Основные ошибки в питании после 50 и как их избежать

Большие порции

Если в более молодом возрасте организм еще может справиться с большим объемом продуктов и их калорийностью, то после 50 лет важно следить за этим более тщательно.

Дело в том, что метаболизм замедляется, и, если вы не снизите калорийность, размеры порции и частоту приема пищи, возникает значительный риск возникновения лишнего веса. А с возрастом бороться с ней становится гораздо сложнее.

Эксперты советуют есть небольшими порциями. В идеале нужно, чтобы за один раз вы съедали не больше вашей ладони. Частота – 5-6 приемов пищи.

Плохая сбалансированность

Очень важно, чтобы в вашем рационе присутствовали жиры, белки, углеводы. Обязательно добавьте в свой рацион молочные продукты (богатые кальцием), овощи-фрукты (клетчатка) и рыбу (омега-3 жирные кислоты).

Не должно быть преимущества в сторону какого-нибудь одного продукта, то есть нужно, чтобы в организм поступало понемногу всего. Попытайтесь полностью или частично исключить из рациона полуфабрикаты (сосиски, колбасы, готовые котлеты и т.п.). Их лучше заменить домашними блюдами с минимальным количеством соли и консервантов.

Следует забыть о разных газированных напитках. Их лучше заменить домашними компотами, чаями, обычной водой. Так же не несут ничего полезного консервы. Лучше все законсервированные овощи есть в свежайшем виде. Не забывайте после 50 лет снизить количество потребления соли.

Неправильный способ приготовления пищи

Эксперты советуют отказаться от жареной пищи, особенно в большом количестве растительного масла. Предпочитайте тушение, варку и запекание в духовке.

Забывают употреблять в пищу продукты с кальцием

К сожалению, после 50 лет серьезной проблемой становится остеопороз. То есть снижается плотность костей, они становятся более хрупкими. От этого никуда не деться, но можно значительно улучшить ситуацию, если не забывать каждый день добавлять в рацион продукты, богатые кальцием.

Не добавляют витамины и БАДы

Правильно подобранные добавки могут сильно помочь организму справиться с возрастными изменениями после 50 лет. Для этого сначала нужно сдать расширенный анализ крови, проконсультироваться с терапевтом, который поможет подобрать витамины и БАДы для вас. Не следует забывать, что мы не можем получать с пищей 100% необходимых веществ.

Как правильно питаться после 50 лет / Фото: pixabay.com

Продолжают сидеть на диетах

Если говорить прямо, то и в молодом возрасте лучше не сидеть на диетах. Ведь это стресс для организма. Особенно когда мы стараемся привести его в нужное для нас состояние за короткий срок, не обращая внимания на потребности для здоровья.

После 50 лет лучше не исключать из рациона какие-то продукты (как при кетодиете или белковой диете), ведь "сломавший" какой-то механизм в таком возрасте его уже гораздо сложнее "починить", поскольку ресурсы уже потрачены.

Не употребляют достаточное количество воды

Согласно рекомендациям врачей в день нужно выпивать 2 литра воды. Однако, по сути, это очень много и не каждый человек может столько выпить. Поэтому важно подобрать индивидуальный объем. Но помните, в идеале это должно быть не менее 4-5 стаканов воды.

Не добавляют в рацион жидкие блюда

Такие блюда обладают пониженной калорийностью, а потому могут стать настоящим спасением после 50 лет. Речь идет о супах, подливах, соусах, фруктах и овощах, которые содержат большой процент жидкости (огурцы, арбузы). Благодаря этому вы перегрузите организм, но при этом наполните его всеми жизненно необходимыми элементами.

Употребляют слишком горячую пищу

Эта звучит довольно странно, но если в молодом возрасте горячая пища хорошо усваивается, то после 50 она становится настоящим стрессом для организма. Очень важно, чтобы любое блюдо было умеренно теплым.

Питание после 50 лет для мужчин и женщин не сильно отличается. У обоих полов уже замедляются гендерные функции, поэтому пища становится лишь источником для поддержания функционирования организма.

Также эксперты советуют не отказывать себе в "маленьких радостях": чашечка кофе или бокал вина. Просто так стоит поступать не слишком часто, а только в особые моменты. Это не скажется на организме отрицательно, а наоборот поможет получить положительные эмоции, важные для самочувствия.

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