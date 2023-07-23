Чай из бархатцев от 100 болезней: от чего лечит и защищает цветок

Польза бархатцев для здоровья человека, от чего лечит чай из этих цветков.

Всем известные бархатцы не только любуют глаз, но и защищают от вредителей растений — запах этих цветов не любят клопы, тля, блошки и даже колорадский жук, бархатцы обеззараживают почву от грибов, вызывающих фузариоз.

Кроме того, бархатцы лечат множество недугов. Разные народы мира используют бархатцы в качестве лекарства. В Мексике, например, этот цветок применяют для облегчения ревматической боли, в Индии – для лечения экземы.

Кстати родом бархатцы из Мексики. В Европу бархатцы попали после открытия Колумбом Америки. В переводе с индейского языка они означают "цветок с двадцатью лепестками".

Терапевтическая сила растения обусловлена наличием в нем эфирных масел и флавоноидов.

Добавив несколько цветочков в чайную заварку, можно получить настоящий целебный напиток.

Бархатцы помогают при таких проблемах:

Чай из бархатцев укрепляет иммунитет и помогает при простуде и вирусных заболеваниях.

Успокаивает нервную систему и лечит от стрессов.

Настои из цветов являются пото- и мочегонным средством.

Бархатцы помогают бороться с бактериями и уменьшают воспаление.

Помогает при проблемах поджелудочной железы в лечении диабета.

Цветы нормализуют пищеварение, помогают при желудочных заболеваниях.

Особые рецепты позволяют с помощью бархатцев снижать давление.

Цветы восстанавливают кожу после ожогов и ран.

Бархатцы лечат стоматит и ангину.

Растение будет полезно для нормализации состояния сосудов.

Это далеко не полный перечень лечебных свойств бархатцев.

Кандидат биологических наук Светлана Машковская рекомендует как заваривать чай из бархатцев и как его лучше принимать.

Чтобы приготовить полезный чай, цветки измельчают и заваривают кипятком.

При заболеваниях поджелудочной и диабета один цветок заваривают стаканом кипятка. Употреблять такой чай нужно по 1/4 стакана 4 раза в день. При обострении панкреатита рекомендуется пить настой по 1 столовой ложке каждые 2 часа.

Для лечения простуды столовую ложку сухих соцветий заливают 1 стаканом кипятка, настаивают 2 часа, процеживают. Употребляют по 1-2 столовых ложки 3-4 раза в день до еды.

Против гельминтов столовую ложку сухих цветков заливают стаканом кипятка и настаивают ночью в термосе. Пьют в течение дня одинаковыми порциями.

Для мочегонного эффекта столовую ложку сухих цветков бархатцев, залитых стаканом кипятка, настаивают 30 минут. Употреблять по 2 столовых ложки 3-4 раза в день.

Для лечения заболеваний печени пять соцветий залейте литром воды, прокипятите в течение 3 минут на слабом огне. Процедите и употребляйте по 250 мл до еды утром и вечером. Пить не больше месяца, после чего нужно сделать недельный перерыв и повторите курс.

Для снижения артериального давления к цветкам бархатцев добавить цветки календулы, перечную мяту в равных пропорциях. Одну столовую ложку этой смеси залить стаканом кипятка и настаивать в течение 10-15 минут. Процедить, добавить 1 ч. л меда, выпить за 30 мин до еды.

Для лечения артрита 20-25 свежих соцветий заварить в 1 л воды, настаивать до охлаждения, процедить и отжать. Употреблять от 1 до 2,5 л в день вместо чая и воды.

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