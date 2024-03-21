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Чай из лаврового листа: чем полезен, рецепты приготовления

Чай из лаврового листа: чем полезен, рецепты приготовления

Польза и вред лаврового листа

Чем полезен лавровый лист, как приготовить успокаивающий чай из лаврового листа, а как чай для ослабления симптомов диабета.

Горьковатый, со специфическим привкусом лавровый лист является популярной приправой в украинской кухне и не только. Мы привыкли, что лавровый лист, как соль, не может никогда заканчиваться.

Чем полезен лавровый лист, противопоказания

Состав полезных элементов, содержащихся в лавровых листьях, поражает — здесь дубильные вещества, эфирные масла, фитонциды, различные натуральные кислоты, витамины В6, А, В2, С, фолиевая кислота, марганец, железо, кальций, магний, цинк.

  • Лавровый лист улучшает пищеварение, стимулирует аппетит, уменьшает раздражение кишечника.
  • Известны свойства лавровых листьев снижать уровень сахара в крови. Поэтому существуют рекомендации ограничить употребление лавровых листьев людям, которые принимают препараты для снижения сахара.
  • Благодаря мочегонным свойствам, поддерживает здоровье почек, предотвращает образование камней в почках.
  • Уменьшает уровень холестерина, укрепляет капилляры.
  • Оказывает антиоксидантное действие.
  • Эфирные масла, содержащиеся в лавровом листе, облегчают течение респираторных заболеваний и в целом, положительно влияют на легкие.

С осторожностью следует употреблять лавровый лист людям, имеющим аллергию, тем, кто принимает лекарства для снижения сахара в крови, успокаивающее, поскольку в значительном количестве лавровый лист может вызвать сонливость и замедлить дыхание.

Чай из лаврового листа

Рассказываем, как приготовить эффективный и полезный для здоровья чай из лаврового листа.

Поскольку лавровый лист имеет много лечебных свойств, врачи предостерегают, что пить его можно не более четырех стаканов в день.

Чай с лавровым листом и медом

Ингредиенты:

  • На литр воды берем одну палочку корицы, пять лавровых листьев и одну столовую ложку меда.

Приготовление:

  • Когда вода закипит, добавляем корицу и лавровый лист и держим 5 минут на небольшом огне.
  • Снимаем емкость с огня, даем настояться еще 5 минут, процеживаем.
  • Как вариант размягчаем несколько листьев лаврового листа, смешиваем с заваркой чая и готовим напиток обычным способом.

Успокаивающий чай из лавровых листьев

Ингредиенты:

  • Два стакана воды, три лавровых листа, сахар и молоко по вкусу.

Приготовление:

  • Лавровый лист залейте водой, поставьте на  огонь, накройте крышкой. Как только вода закипит, убавьте огонь до среднего и продолжайте кипятить в течение 3 минут.
  • Снимите кастрюлю с огня и дайте настояться чаю в течение 5 минут, процедите.
  • Добавьте молоко и сахар по своему вкусу.

Как приготовить чай с лавровым листом для ослабления симптомов диабета.

Ингредиенты:

Один литр воды и одна столовая ложка лаврового листа, это примерно 15 г.

Приготовление:

  • В кипяток добавьте лавровый лист и варите чай на слабом огне три минуты.
  • Затем снимите с огня и дайте жидкости настояться 10 минут. Процедить чай.

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