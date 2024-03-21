Чай из лаврового листа: чем полезен, рецепты приготовления

Чем полезен лавровый лист, как приготовить успокаивающий чай из лаврового листа, а как чай для ослабления симптомов диабета.

Горьковатый, со специфическим привкусом лавровый лист является популярной приправой в украинской кухне и не только. Мы привыкли, что лавровый лист, как соль, не может никогда заканчиваться.

Чем полезен лавровый лист, противопоказания

Состав полезных элементов, содержащихся в лавровых листьях, поражает — здесь дубильные вещества, эфирные масла, фитонциды, различные натуральные кислоты, витамины В6, А, В2, С, фолиевая кислота, марганец, железо, кальций, магний, цинк.

Лавровый лист улучшает пищеварение, стимулирует аппетит, уменьшает раздражение кишечника.

Известны свойства лавровых листьев снижать уровень сахара в крови. Поэтому существуют рекомендации ограничить употребление лавровых листьев людям, которые принимают препараты для снижения сахара.

Благодаря мочегонным свойствам, поддерживает здоровье почек, предотвращает образование камней в почках.

Уменьшает уровень холестерина, укрепляет капилляры.

Оказывает антиоксидантное действие.

Эфирные масла, содержащиеся в лавровом листе, облегчают течение респираторных заболеваний и в целом, положительно влияют на легкие.

С осторожностью следует употреблять лавровый лист людям, имеющим аллергию, тем, кто принимает лекарства для снижения сахара в крови, успокаивающее, поскольку в значительном количестве лавровый лист может вызвать сонливость и замедлить дыхание.

Чай из лаврового листа

Рассказываем, как приготовить эффективный и полезный для здоровья чай из лаврового листа.

Поскольку лавровый лист имеет много лечебных свойств, врачи предостерегают, что пить его можно не более четырех стаканов в день.

Чай с лавровым листом и медом

Ингредиенты:

На литр воды берем одну палочку корицы, пять лавровых листьев и одну столовую ложку меда.

Приготовление:

Когда вода закипит, добавляем корицу и лавровый лист и держим 5 минут на небольшом огне.

Снимаем емкость с огня, даем настояться еще 5 минут, процеживаем.

Как вариант размягчаем несколько листьев лаврового листа, смешиваем с заваркой чая и готовим напиток обычным способом.

Успокаивающий чай из лавровых листьев

Ингредиенты:

Два стакана воды, три лавровых листа, сахар и молоко по вкусу.

Приготовление:

Лавровый лист залейте водой, поставьте на огонь, накройте крышкой. Как только вода закипит, убавьте огонь до среднего и продолжайте кипятить в течение 3 минут.

Снимите кастрюлю с огня и дайте настояться чаю в течение 5 минут, процедите.

Добавьте молоко и сахар по своему вкусу.

Как приготовить чай с лавровым листом для ослабления симптомов диабета.

Ингредиенты:

Один литр воды и одна столовая ложка лаврового листа, это примерно 15 г.

Приготовление:

В кипяток добавьте лавровый лист и варите чай на слабом огне три минуты.

Затем снимите с огня и дайте жидкости настояться 10 минут. Процедить чай.

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