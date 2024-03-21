Чай из лаврового листа: чем полезен, рецепты приготовления

Чем полезен лавровый лист, как приготовить успокаивающий чай из лаврового листа, а как чай для ослабления симптомов диабета.
Горьковатый, со специфическим привкусом лавровый лист является популярной приправой в украинской кухне и не только. Мы привыкли, что лавровый лист, как соль, не может никогда заканчиваться.
Чем полезен лавровый лист, противопоказания
Состав полезных элементов, содержащихся в лавровых листьях, поражает — здесь дубильные вещества, эфирные масла, фитонциды, различные натуральные кислоты, витамины В6, А, В2, С, фолиевая кислота, марганец, железо, кальций, магний, цинк.
- Лавровый лист улучшает пищеварение, стимулирует аппетит, уменьшает раздражение кишечника.
- Известны свойства лавровых листьев снижать уровень сахара в крови. Поэтому существуют рекомендации ограничить употребление лавровых листьев людям, которые принимают препараты для снижения сахара.
- Благодаря мочегонным свойствам, поддерживает здоровье почек, предотвращает образование камней в почках.
- Уменьшает уровень холестерина, укрепляет капилляры.
- Оказывает антиоксидантное действие.
- Эфирные масла, содержащиеся в лавровом листе, облегчают течение респираторных заболеваний и в целом, положительно влияют на легкие.
С осторожностью следует употреблять лавровый лист людям, имеющим аллергию, тем, кто принимает лекарства для снижения сахара в крови, успокаивающее, поскольку в значительном количестве лавровый лист может вызвать сонливость и замедлить дыхание.
Чай из лаврового листа
Рассказываем, как приготовить эффективный и полезный для здоровья чай из лаврового листа.
Поскольку лавровый лист имеет много лечебных свойств, врачи предостерегают, что пить его можно не более четырех стаканов в день.
Чай с лавровым листом и медом
Ингредиенты:
- На литр воды берем одну палочку корицы, пять лавровых листьев и одну столовую ложку меда.
Приготовление:
- Когда вода закипит, добавляем корицу и лавровый лист и держим 5 минут на небольшом огне.
- Снимаем емкость с огня, даем настояться еще 5 минут, процеживаем.
- Как вариант размягчаем несколько листьев лаврового листа, смешиваем с заваркой чая и готовим напиток обычным способом.
Успокаивающий чай из лавровых листьев
Ингредиенты:
- Два стакана воды, три лавровых листа, сахар и молоко по вкусу.
Приготовление:
- Лавровый лист залейте водой, поставьте на огонь, накройте крышкой. Как только вода закипит, убавьте огонь до среднего и продолжайте кипятить в течение 3 минут.
- Снимите кастрюлю с огня и дайте настояться чаю в течение 5 минут, процедите.
- Добавьте молоко и сахар по своему вкусу.
Как приготовить чай с лавровым листом для ослабления симптомов диабета.
Ингредиенты:
Один литр воды и одна столовая ложка лаврового листа, это примерно 15 г.
Приготовление:
- В кипяток добавьте лавровый лист и варите чай на слабом огне три минуты.
- Затем снимите с огня и дайте жидкости настояться 10 минут. Процедить чай.
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