Чай из листьев малины: польза напитка, как его приготовить

Чай из листьев малины

Малина — одна из самых любимых ягод, известная своим великолепным вкусом и богатством витаминов. Мы привыкли использовать ее для варенья, заморозки или просто есть свежей. Ягоды малины очень полезны для организма. Всего в 100 граммах содержится примерно 52 калории, 6,5 г клетчатки (это около 26% суточной нормы для женщин) и впечатляющие 44% суточной нормы витамина С. Малина также богата марганцем, витаминами A, B, K, лютеином, защищающим зрение и кожу, и холин.

Употребление малины защищает от болезней . Благодаря высокому содержанию антиоксидантов ягоды помогают бороться с окислительным стрессом и снижают риск развития диабета, артрита, ожирения и некоторых видов рака (в частности, толстой кишки, предстательной и молочной желез). Малина на 85% состоит из воды и содержит мало калорий, что делает ее отличным диетическим продуктом. Полезные соединения ускоряют обмен веществ и помогают сжигать жир. Большое количество клетчатки и воды способствует регулярному стулу и помогает выводить токсины из организма.

Однако настоящим сокровищем является не только сама ягода, но и ее листья, из которых можно приготовить очень полезный чай. Этот напиток, по вкусу напоминающий травяной черный чай с цветочными нотками, является настоящим колодцем целебных свойств.

Чай из листьев малины: полезные свойства

Чай, заваренный из высушенных листьев малины, имеет уникальный состав, отличающийся от ягод. Он содержит витамины C, B, E, а также калий, магний, целый ряд мощных антиоксидантов и алкалоиды, которые обеспечивают широкий спектр целебных эффектов.

Зачем пить чай из листьев малины

Традиционно чай из листьев малины считается одним из самых лучших средств для женского организма. Его часто используют для сбалансирования гормонов и повышения фертильности. Также он известен своей способностью тонизировать мышцы матки, что может помочь облегчить роды. Важно перед употреблением этого чая во время беременности проконсультироваться с лечащим врачом.

Высокая концентрация калия помогает снизить АД, защищая сердечно-сосудистую систему от атеросклероза и инсультов. А витамин С стимулирует выработку лейкоцитов, укрепляя иммунную систему и помогая организму бороться с простудой и гриппом.

Антиоксиданты и противовоспалительные компоненты, такие как антоцианы, помогают уменьшить воспалительные процессы в организме. Чай из листьев малины может облегчить симптомы артрита, подагры, головных болей и общего недомогания.

Благодаря противовоспалительным свойствам, чай помогает успокоить боли в животе, предотвратить запоры и вздутие. Он также может стимулировать сокращение гладких мышц, что нормализует работу кишечника.

Благодаря высокому содержанию витаминов С и Е, а также антиоксидантам, чай можно использовать как внутренне, так и наружно. Он помогает успокоить воспаление, вызванное псориазом, экземой и угрями.

Свойства напитка зависят от того, как были обработаны листья:

Обычный чай из высушенных листьев малины помогает организму справиться с простудой и ОРВИ. Он эффективно сбивает температуру, укрепляет иммунитет и борется с бактериями. Благодаря высокому содержанию витаминов (С, Е, К), магния, йода и фолиевой кислоты, такой напиток улучшает работу сердечно-сосудистой системы и помогает очистить желудочно-кишечный тракт от шлаков.

Ферментированный чай, проходящий дополнительные этапы подготовки, обладает несколько иными свойствами. Он известен своей способностью улучшать сон, успокаивать нервную систему и бороться со старением организма. Кроме того, он помогает получать необходимую норму антиоксидантов и фитонутриентов, укрепляя организм в целом.

Чай из листьев малины является отличным дополнительным средством для поддержания здоровья, но он не может заменить лекарственные препараты или профессиональную медицинскую помощь. Перед тем как употреблять его для лечения каких-либо заболеваний или во время беременности, обязательно обратитесь к врачу.

Как правильно приготовить и пить чай из листьев малины

Независимо от того, какой вид чая вы выберете, процесс заваривания будет схожим. Для приготовления чая в заварнике сначала обдайте его кипятком. Затем всыпьте 2–3 столовых ложки высушенных листьев и залейте 500 мл горячей воды. Важно, чтобы температура воды не превышала 85-90 градусов. Оставьте чай настаиваться под крышкой на 15 минут. После этого его можно пить, добавляя по желанию мед, лимон, мяту или другие травы. Если вы готовите напиток в чашке, возьмите 1–2 чайные ложки листьев на 250 мл горячей воды.