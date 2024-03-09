Чего не хватает в организме, если хочется мучного и сладкого: разбираемся с сигналами

Желание съесть пирожное иногда испытывают даже те, кто дисциплинированно соблюдает правила здорового питания. Если ваш организм настойчиво требует кусок торта, не ссорьтесь с ним. Попытайтесь понять, почему хочется сладкого и выпечки. Возможно, организм сигнализирует вам о чем-то важном.

Почему хочется сладкого и выпечки: о чем это свидетельствует

Влечение к сладкому может быть не только плохой привычкой, но и сигналом вашего организма о том, что ему не хватает определенных витаминов и микроэлементов. Часто люди неправильно расшифровывают такие сигналы и начинают добавлять в рацион сладости или выпечку, от которых только повышается уровень глюкозы в крови. Чтобы найти правильное решение, нужно научиться прислушиваться к потребностям организма и отличать физический недостаток от психологического.

Так почему нас тянет на сладкое? Среди основных причин диетологи называют:

неправильное пищевое поведение;

нерегулярное питание;

большие физические нагрузки;

активная работа головного мозга;

нехватка углеводов;

депрессия;

сахарный диабет.

Основной причиной влечения к сладкому все же является неправильное питание. Если делать большие промежутки времени между едой, это приведет к тому, что организм будет долго терпеть чувство голода. В такие моменты хочется быстро пополнить энергией и съесть печенье, шоколадку или конфету.

Чаще всего неправильное пищевое поведение формируется в детстве, когда родители поощряют ребенка к выполнению определенных задач за сладости. Во взрослом возрасте человек продолжает вознаграждать себя конфетами за разные достижения. Чтобы научиться контролировать этот процесс, нужно обратиться к психотерапевту или психологу.

Чего не хватает, если хочется сладкого и выпечки / Фото: Unsplash

Из-за активной работы головного мозга и физических нагрузок организм теряет большое количество энергии, а сладости и мука являются самым простым способом ее пополнения. Также многие начинают злоупотреблять сладостями в состоянии депрессии, потому что эти продукты способствуют выработке гормона радости, к которому организм бессознательно стремится. В таком случае попытайтесь переключиться на сухофрукты или бананы.

В сладком преобладают простые углеводы и их недостаток особенно ощутим во время диеты. Худея, человек пытается исключить из рациона углеводы, чтобы быстрее снизить вес тела, но по мнению врача-диетологи Нэнси Мелвилл, такое голодание лишь усиливает тягу к сладкому. В этом случае лучше создать сбалансированный рацион.

При сахарном диабете тяга к сладкому и выпечке объясняется тем, что происходит резкое падение уровня глюкозы. Гипогликемия приводит к слабости, диетической коме, головокружению, поэтому в такие моменты организм требует сахара. Эндокринологи могут назначить лекарственные препараты, которые будут купировать подобные состояния.

Чего не хватает, если хочется сладкого

При каких заболеваниях хочется сладкого / Фото: Unsplash

Влечение к сладкому также может означать недостаток в организме определенных микроэлементов и витаминов: магния, фосфора, магния, железа, кальция, витаминов A, D, K, E. Зная, каких веществ вам не хватает, можно заменить вредный углевод на полезный продукт.

Если хочется съесть кусок торта, это говорит о нехватке жирорастворимых витаминов A, D, E, К. Они нужны нам для нормального метаболизма, свертывания крови, правильной работы ферментных систем и окислительно-восстановительных процессов. Содержатся они в шпинате, помидорах, яичном желтке, печени и усваиваются вместе с маслом.

Не можете устоять перед шоколадом ? В организме есть недостаток магния. Это важный элемент, который помогает синтезу белковых молекул, образованию ферментов, энергетическому обмену, регулирует уровень глюкозы и нормализует сердечный ритм. А в комплексе с кальцием он также восстанавливает костную ткань. Магний в большом количестве содержится в орехах, бобах, брокколи, бананах, листовых овощах и кураге.

Желание съесть порцию мороженого может указывать на нехватку железа, триптофана и кальция. Кальций нужен для крепости зубов и костей, он помогает мышцам сокращаться и передавать нервные импульсы. Кальций обнаруживается в орехах, морепродуктах, бобовых, молочных продуктах, капусте.

Что может означать тяга к мучному

Что может означать влечение к мучному / Фото: Unsplash

Если вам хочется съесть пончик или булочку, это, прежде всего, говорит о недостатке в организме энергии и низком уровне глюкозы. Также такое желание свидетельствует о дефиците азота и хрома. Хром способствует поддержанию оптимального уровня глюкозы, снижает резистентность к инсулину. Азот содержится в нуклеиновых кислотах и белках, поэтому регулирует процессы в иммунной, нервной и сердечно-сосудистой системах. Хром можно найти в больших количествах в красной и белой рыбе, перепелиных яйцах, говяжьей печени, брокколи, кукурузе, свекле. Азот, в свою очередь, содержится в луке, листовой зелени и свекле.

Запас углеводов, которыми богаты мучные изделия, можно пополнить медом, свежими сладкими фруктами, сухофруктами. А вот из-за избытка простых углеводов вместе с жиром и сахаром значительно повышает риск сахарного диабета, атеросклероза, болезней сердца и сосудов. Также нарушается процесс обмена веществ, из-за чего возрастает масса тела. А клейковина, также содержащаяся в мучных изделиях, замедляет доступ кислорода к клеткам и приводит к увеличению бактериальной среды.

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