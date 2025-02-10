Челлендж "тяжелые 75": что о нем известно, действительно ли он полезен для здоровья

Челлендж "75 Hard" приобрел широкую популярность в соцсетях, однако оно больше сосредоточено на жесткой дисциплине, чем на подлинном укреплении здоровья. Такой подход может не только не улучшить состояние организма, но и нанести ему серьезный вред.

Больше об этом челлендже и его последствиях для здоровья рассказали на портале "Береги себя".

Кто создал этот челлендж

"75 Hard" – это программа, которая стала вирусной в TikTok, набрав миллионы просмотров. Ее автор – американский бизнесмен и мотивационный спикер Энди Фризелл. На своем сайте он отмечает, что этот вызов – не просто фитнес-программа и даже не обычный челлендж.

Фризелл отмечает, что ключевые изменения происходят не столько на физическом уровне, сколько в ментальном аспекте. Его замысел состоит в том, чтобы помочь людям выйти за пределы комфорта, развить дисциплину и выносливость.

Основные правила "75 Hard"

Соблюдение диеты

Каждый участник выбирает рацион самостоятельно, но должен способствовать улучшению физической формы. Важно не отходить от выбранного плана в течение 75 дней. Если нарушить правило (например, выпить алкоголь или съесть фастфуд) придется начинать с нуля.

Две тренировки по 45 минут ежедневно

Ежедневно нужно проводить две интенсивные физические активности, одна из которых обязательно на улице. Автор челленджа подходит к тренировкам, как к обязательной части ежедневного распорядка.

Однако этот аспект вызывает сомнения, особенно учитывая реалии украинцев. Систематические тренировки могут быть полезны, но когда человек проводит бессонную ночь из-за воздушных тревог, такие нагрузки могут навредить, а не принести пользу.

В разрешенные виды активности входят:

пешие прогулки;

йога;

пилатес;

силовые упражнения;

танцы.

Употребление большого количества воды

Что известно о челлендже "75 Hard" / Фото: Unsplash

Правила челленджа требуют выпивать примерно четыре литра воды ежедневно. Однако эта рекомендация слишком обобщена, ведь потребность в воде зависит от многих факторов: пола, веса, уровня активности, климатических условий и т.д.

Специалисты рекомендуют:

Мужчинам – в среднем 3,7 л жидкости в день;

Женщинам – 2,7 л жидкости в день.

Чрезмерное потребление воды без учета индивидуальных потребностей может даже навредить организму.

Ежедневное фото прогресса

Поскольку основной упор программы сделан на физических изменениях, участники должны ежедневно фотографировать свое тело.

Однако диетологи предостерегают, что это может стать ловушкой: человек фокусируется только на внешних изменениях и теряет внимание на более важные аспекты – эмоциональное состояние, отношения с пищей и общий образ жизни.

Чтение книг

Ежедневно следует прочитать не менее 10 страниц бумажной книги (аудиокниги не учитываются). Это должно способствовать ментальному развитию.

Впрочем, навязывание чтения как обязательной задачи может сделать этот процесс принудительным, лишив его пользы и удовлетворения.

Почему челлендж вызывает споры

Как и многие популярные вызовы, "75 Hard" имеет ряд недостатков:

Чрезмерная жесткость и отсутствие гибкости.

Высокая интенсивность без учета личных возможностей.

Игнорирование долговременного подхода к здоровому образу жизни.

Фитнес-эксперты подчеркивают: настоящие изменения происходят тогда, когда человек вводит здоровые привычки постепенно и на длительный период. Выдержать 75 дней по жестким правилам могут далеко не все, а риск эмоционального выгорания и снижения самооценки после срыва очень высок.

Вместо того чтобы ставить перед собой чрезмерно сложные условия, лучше найти баланс между дисциплиной и реальными возможностями, строя свое благосостояние постепенно.

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