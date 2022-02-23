Человечество вкладывает в собственное вымирание 1,8 трлн долларов ежегодно

Мир тратит 2% мирового ВВП на субсидии, которые приводят к разрушению экосистем и исчезновение видов. Другими словами, государственные деньги финансируют наше собственное вымирание.

Правительства разных стран выделяют в среднем 1,8 трлн долларов в год как государственные субсидии бизнеса, вредные для устойчивости климата и дикой природы. Считается, что эти деньги стимулируют социально-экономическое развитие, но действительно разрушают экосистемы и приближают вымирание человечества.

Об этом говорится в отчете природоохранных организаций The B Team и коалиции Business for Nature.

"Однако посредством политической решимости и радикального сотрудничества государственного и частного секторов мы можем реформировать эти вредные субсидии и создать возможности для справедливой, природно-положительной экономики с нулевой чистотой", – говорится в отчете.

Также читайте За год втрое возросла нагрузка семейных врачей

Что такое экологически вредные субсидии?

Экологически вредные субсидии (EHS) – это государственные программы, поощряющие неустойчивое производство или потребление, нанося ущерб глобальным экосистемам, стоящим на природные ресурсы и провоцируя экстремальное изменение климата.

Такие субсидии предоставляются в разных формах: кредиты, налоговые льготы, нормативные исключения.

EHS распространены в сферах сельского и лесного хозяйства, строительства, добычи ископаемого топлива, морского рыболовства, транспорта и водоснабжения.

Например, речь может идти о предоставлении налоговых льгот для производства говядины в Амазонии или финансировании откачки подземных вод на Ближнем Востоке.

Эксперты предлагают ликвидировать EHS или перенаправить их в пользу Экофрендли бизнеса, а также дополнительно мотивировать зеленые компании.