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Чем чрезвычайно полезна клубника для нашего здоровья, почему ее нужно употреблять каждый день
Для профилактики рака и диабета, улучшения пищеварения, стабилизации веса: польза клубники
С приходом лета полки магазинов и рынков наполняются яркими, ароматными и сочными ягодами клубники. Эта любимая многими ягода не только радует вкусом, но и является настоящим источником витаминов, минералов и антиоксидантов, что делает его очень полезным дополнением к нашему рациону.
Питательная ценность клубники, какие витамины есть в ягоде
Клубника очень низкокалорийна — в половине стакана (около 100 граммов) содержится всего около 32 калорий.
Клубника — это преимущественно вода (около 91%) и углеводы (7,7%). Она содержит незначительное количество жира (0,3%) и белка (0,7%).
Общее содержание углеводов в клубнике очень низкое — менее 8 граммов на 100 граммов, причем усваиваемых углеводов в той же порции — менее 6 граммов. Большинство углеводов происходит из простых сахаров, таких как глюкоза, фруктоза и сахароза, но также содержит значительное количество клетчатки.
Клетчатка составляет около 26% от общего содержания углеводов в клубнике. Одна порция в 100 г содержит 2 г клетчатки — как растворимой, так и нерастворимой. Пищевые волокна очень важны для питания полезных бактерий в кишечнике и улучшения здоровья пищеварительной системы. Они также полезны для похудения и могут помочь предотвратить многие заболевания.
Гликемический индекс (ГИ) клубники составляет 40, что является относительно низким показателем. Это означает, что клубника не приводит к резкому повышению уровня сахара в крови и считается безопасной для людей, страдающих диабетом.
В клубнике содержится целый комплекс полезных витаминов, играющих важную роль в поддержании здоровья. Основными витаминами, находящимися в этих ягодах, являются витамин С (аскорбиновая кислота) .
Фолиевая кислота (витамин В9), которого много в ягоде важен для роста и развития клеток, особенно критичен для женщин во время беременности для профилактики дефектов нервной трубки у плода.
Помимо этих основных витаминов клубника также содержит незначительные количества других витаминов группы В, дополняющих ее общую питательную ценность.
Чем полезна клубника
Благодаря высокому содержанию витамина С, клубника является отличным помощником в укреплении иммунитета. Витамин С стимулирует выработку белых кровяных телец, борющихся с инфекциями, а также мощный антиоксидант.
Клубника буквально переполнена антиоксидантами — антоцианами, придающими ей красный цвет и элаговой кислотой. Эти соединения борются со свободными радикалами в организме, которые могут повреждать клетки и приводить к хроническим заболеваниям. Их противовоспалительное действие также может помочь уменьшить воспаление в организме, что является важной профилактикой многих недугов.
Сердечные заболевания являются самой распространенной причиной смерти по всему миру. Многочисленные исследования выявили связь между потреблением ягод или их антоцианов и улучшением здоровья сердца. Исследования, проведённые на тысячах людей, связывают регулярное потребление ягод с пониженным риском смерти от сердечных заболеваний. Клубника может улучшать уровень хорошего холестерина HDL, артериальное давление и функцию тромбоцитов.
Благодаря низкому гликемическому индексу и высокому содержанию клетчатки клубника помогает стабилизировать уровень глюкозы, что делает ее безопасной для диабетиков и важной для профилактики.
Ряд исследований свидетельствует, что ягоды могут помочь предотвратить несколько видов рака благодаря своей способности бороться с окислительным стрессом и воспалением. Доказано, что клубника подавляет образование опухолей у животных с раком полости рта и в клетках рака печени человека. Защитное действие клубники может быть обусловлено элаговой кислотой и элаготанинами, которые, как было доказано, останавливают рост раковых клеток. Однако, необходимы дополнительные исследования на людях, чтобы лучше понять влияние клубники раком, прежде чем можно будет сделать окончательные выводы.
Высокое содержание пищевых волокон в клубнике способствует здоровью пищеварительной системы, нормализует работу кишечника и поддерживает здоровый микробиом.
Витамин С играет ключевую роль в выработке коллагена, отвечающего за эластичность кожи.
Антиоксиданты важны для здоровья и могут улучшать память и когнитивные функции.
Польза клубники для женщин
Клубника — это не только вкусная ягода, но и настоящий суперфуд, который может принести значительную пользу женскому организму, учитывая его уникальные физиологические потребности на разных этапах жизни.
Репродуктивное здоровье и беременность. Клубника является отличным источником фолиевой кислоты (витамина В9 ), которая имеет критическое значение для женщин. Этот витамин незаменим на этапе планирования беременности и в первые недели вынашивания ребенка, поскольку он играет ключевую роль в профилактике дефектов нервной трубки у плода. Достаточное потребление фолатов также важно для общего репродуктивного здоровья.
Здоровье кожи и антивозрастной эффект. Высокое содержание витамина С способствует активной выработке коллагена — белка, ответственного за упругость, эластичность и молодость кожи. Антиоксиданты, такие как элаговая кислота и антоцианы, защищают кожу от вредного воздействия свободных радикалов, замедляя процессы старения и помогая сохранить здоровый цвет лица.
С возрастом, особенно в период менопаузы, женщины склонны к понижению плотности костной ткани (остеопороза). Содержащийся в клубнике марганец играет важную роль в формировании костей и поддержании их здоровья, помогая уменьшить этот риск.
Клетчатка, которой богата клубника, способствует нормализации работы кишечника, обеспечивает длительное чувство сытости, что помогает контролировать аппетит и поддерживать здоровый вес.
Как добавить клубнику в рацион
Несмотря на то, что свежая клубника идеально подходит без приготовления или вспомогательных ингредиентов, добавить ее в рацион можно очень просто. Она подойдет ко многим блюдам — как сладким, так и соленым:
Наслаждайтесь свежими ягодами как перекусом.
Добавляйте ее к утренним кашам (овсянкам, мюсли) или йогуртам.
Готовьте освежающие смузи и коктейли.
Используйте фруктовые и зеленые салаты.
Создавайте домашние джемы, желе и фруктовые соусы.
Добавляйте к десертам, тортам, пирогам.
Экспериментируйте с канапе или даже добавьте к соленым блюдам для интересного вкусового акцента.
Когда лучше отказаться от клубники
Несмотря на все преимущества, следует помнить, что клубника может вызвать аллергические реакции у некоторых людей, особенно у маленьких детей. Если вы или ваши дети подвержены аллергиям, следует вводить ее в рацион осторожно и наблюдать за реакцией организма.