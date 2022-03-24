Чем и как опрыскивать деревья весной: основные советы

Наступила весна, а значит, пора рассказать об уходе за садом. Вместе с садом, в это время активизируются насекомые-вредители и другие возбудители болезней. Наиболее очевидным и по многим критериям лучшим способом борьбы с этими напастями является систематическое опрыскивание вашего сада. ТСН расскажет, как к этому процессу подходить и сколько раз возделывать сад.

Приступать к борьбе с вредителями стоит уже с первого потепления – так вы сможете достичь наибольшей эффективности и гарантировать, что вредителей в вашем саду не будет.

Так как первое опрыскивание является самым важным, ему нужно уделить особое внимание. Следует проводить первое опрыскивание при появлении первых почек, когда температура днем ​​не поднялась выше 4°C. Вы можете использовать препараты высокой концентрации, ведь на деревьях еще нет листьев, а кора надежно защищает дерево от вредных воздействий. При этом, все же стоит учитывать состояние каждого растения отдельно: если одно еще «спит», другое уже может «проснуться» к этому времени.

Для первого опрыскивания можно использовать растворенную смесь извести и сульфата меди – так называемую бордоскую жидкость. Эта смесь поможет оградить ваши деревья от грибковых заражений. Её не сложно сделать дома и легко найти в магазине. Советуем вам выбрать 3-процентный раствор – это оптимальная концентрация для первой обработки.

Альтернативой бордоской жидкости есть раствор железного купороса. Концентрацию раствора следует подбирать в зависимости от тяжести заражения деревьев. Если на дереве еще не видно тяжелых последствий заражения – хватит и 300 г железного купороса на 10 л воды. Если дерево явно выглядит зараженным, смешивайте 500 г с таким же количеством воды. В случае тяжелого поражения – добавляйте все 700 г, такой концентрированный раствор называется карбамидом и особенно эффективен. По желанию, можете добавить 50 г медного купороса – это убережет цветы от поздних заморозков, отсрочив появления почек. Кроме того, такая смесь с использованием медного купороса обеспечит дерево необходимым количеством азота, в котором деревья нуждаются весной.

В период вегетации следует выбирать подходящее средство – оно должно действовать и при низких температурах ранней весны. Желательно, чтобы оно было безопасным для человека. На рынке представлен широкий выбор средств, как от вредителей (например «Препарат 30-в»), так и от болезней.

Когда почки растений начинают расти и напоминают по форме конусы, следует знать – это знак, чтобы начать во второй раз опрыскивать ваши растения. Вторую обработку следует делать с учетом индивидуального развития каждого растения, ведь уже теперь они «созревают» неравномерно. Если есть возможность, попытайтесь договориться с соседями об одновременной обработке ваших садов – так эффективность мероприятий по защите сада значительно возрастет. Если будете использовать бордоскую жидкость - следует снизить концентрацию раствора до 1%, ведь почки уязвимы к препаратам высокой концентрации.

Для второй обработки уместно будет смешать разные препараты – для борьбы с вредителями и болезнями. Рекомендуем использовать для этого современные средства, ведь прогресс не стоит на месте. При выборе составляющих для раствора следует внимательно читать инструкцию и обращать внимание на то, пригодны ли вещества для смешивания и использования при разных температурах. Такой подход позволит вам провести одну комплексную обработку вместо нескольких специализированных.

Смесь из разных препаратов уместно будет использовать и в последующей обработке, которую проводят с появлением цветочных почек, еще до того, как они раскроются. При первой, второй и третьей обработке старайтесь использовать различные действующие вещества, чтобы у вредителей и болезней не привыкли – для этого внимательно читайте содержимое на этикетке. По возможности, используйте вещества, которые не вредны для насекомых-опылителей.

Не забудьте обработать сад еще раз, используя смесь из препаратов – так вы закрепите результат и убережете себя от вредителей и болезней. Главное – производить опрыскивание вовремя, ориентируясь на погодные условия и фазы развития каждого конкретного растения. Обращайте внимание и на то, чтобы растение было полностью, сверху донизу обработано. Нелишним будет обработать раствором и участок вокруг ствола дерева. Не стоит жалеть раствора – даже малый пробел в вашей обработке может свести все проделанные шаги к нулю.

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