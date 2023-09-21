Чем можно заменить сахар для здоровья: природные и синтетические сахарозаменители

Белый и коричневый сахар – чем он вреден для здоровья

Когда мы потребляем сахар, организм расщепляет его на глюкозу, которая влечет за собой всплески инсулина и, в конце концов, воспаление во всех тканях организма. Употребление сладкого может вызвать не только ожирение, но и резистентность к инсулину, метаболические заболевания, появление диабета.

Некоторые люди вместо белого сахара используют коричневый, считая, что он более полезен. На самом деле, между ними нет никакой разницы. И белый сахар, и коричневый содержат сахарозу. Разница между ними в том, что коричневый, тростниковый сахар-сырец менее очищен, чем белый сахар. Он содержит небольшой процент патоки, которая, собственно, и придает ему коричневый цвет и аромат.

Зачем ограничивать употребление сахара при диабете

Избыток сахара – не единственная причина появления сахарного диабета. Диабет может вызвать многие факторы, название сахарного диабета происходит не от причины возникновения, а от основного критерия, а именно высокого уровня сахара в крови. А высок он, потому что клетки поджелудочной железы не способны его нормально утилизировать. Поэтому при лечении диабета следует избегать употребления сахара. Или употреблять заменители.

Чем заменить сахар при диабете

Сахарозаменители можно разделить на природные и синтетические.

Природные сахарозаменители получают из растений, обладающих сладким вкусом, они не содержат в своем составе углеводы, но имеют меньше молекул глюкозы. Синтетические сахарозаменители — это «обманывающие» химические вещества, которые кажутся сладкими на вкус, но не содержат в составе углеводов и калорий.

Фруктоза – природный сахарозаменитель продается в супермаркетах, сладости и кондитерские изделия на фруктозе – популярная продукция в отделах для людей с диабетом. Но нужно знать, что после употребления фруктозы и изделий с ней уровень сахара повышается.

Ксилит также относится к природным сахарозаменителям. На вид – это белый порошок сладкого цвета, быстро растворяющийся в воде. Он содержит втрое меньше калорий, чем обычный сахар. В умеренном количестве ксилит на уровень сахара влияет незначительно, поэтому является хорошим заменителем сахара для диабетиков.

Природный сахарозаменитель сорбит получают из зерновых культур. Кроме сладкого вкуса, он содержит в составе пищевые волокна, ускоряющие моторику желудочно-кишечного тракта. Поэтому его употребление может вызвать диарею.

В составе природного сахарозаменителя стевии содержатся микроэлементы, клетчатка и антиоксиданты. Поскольку стевия не оказывает значительного влияния на уровень сахара, то может быть неплохой заменой сахара при диабете, если употреблять его в небольшом количестве.

Среди синтетических сахарозаменителей популярны сахарин, аспартам, цикламат, маннит, дульцин. На вкус все синтетические сахарозаменители гораздо слаще сахара. А потому подсластить может даже их небольшое количество.

Синтетические подсластители не содержат углеводов, поэтому их употребление не влияет на уровень сахара, инсулина и массу тела. В этом смысле они считаются безопасными сахарозаменителями при диабете, но злоупотреблять ими не нужно, потому что их влияние еще не изучено до конца.

Чем заменить сахар, если важен низкий гликемический индекс? Эксперт по питанию Наталья Мазурик рекомендует использовать сироп топинамбура и цикория.

Если хотите низкий ГИ и малое количество калорий, эксперт советует использовать вместо белого сахара эритрит и стевию.

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