Чем полезен черный шоколад: ученые назвали преимущества

Чем больше процент какао в шоколаде – тем он лучше.

Темный шоколад отличается богатым содержанием какао – его гораздо больше, чем в молочном или белом шоколаде. Это богатство какао обуславливает вкус и полезные свойства темного шоколада. Недавнее исследование только подтвердило преимущества этого горького, но полезного продукта.

Об этом пишет Verywell Health.

Темный шоколад – это источник полезных соединений. Он содержит полифенолы, являющиеся мощными антиоксидантами, и метилксантины, такие как кофеин и теобромин, усиливающие его вкус и улучшающие самочувствие. Высокое содержание какао в темном шоколаде означает большее количество этих полезных соединений.

Несмотря на пользу темного шоколада, он также богат калориями и жирами. Выбирайте варианты с содержанием какао 70% или выше, чтобы извлечь максимальную пользу, и следите за размером порций.

Полезные свойства шоколада:

способствует повышению работоспособности при умственных и физических нагрузках;

богат антиоксидантами – замедляет процессы старения;

содержит микроэлементы, которые полезны для сердечно-сосудистой системы;

положительно влияет на нервную систему – улучшает настроение, влияет на выработку эндорфинов, помогающих снимать напряжение и головную боль;

содержит триптофан – аминокислоту, способствующую выработке серотонина (природного антидепрессанта), воздействуя на стресс.

Большинство людей могут наслаждаться темным шоколадом в умеренных количествах. Однако он подходит не всем. Тем, кто страдает аллергией, кислотным рефлюксом, мигреней или чувствительным к кофеину, следует быть осторожными. Также следует помнить о возможном содержании тяжелых металлов, что подчеркивает важность умеренности.

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