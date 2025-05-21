Чем полезен кофе: ученые назвали точное количество чашек напитка, которое нужно пить, чтобы стареть здоровее

Почему полезно пить кофе / © Pixabay

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Новое исследование, опубликованное в Европейском журнале питания, показало, что ежедневное употребление от 4 до 6 и более чашек кофе (объемом 125 мл каждая) связано со снижением риска развития физической слабости у пожилых людей. Это первое исследование, которое при поддержке Института научной информации о кофе (ISIC) подробно проанализировало взаимосвязь между потреблением кофе и отдельными факторами, влияющими на слабость в старшем возрасте.

Ранее ученые уже обнаруживали, что употребление кофе связано с понижением риска возрастных заболеваний, в частности когнитивных расстройств и воспалительных процессов. В настоящее время исследователи проанализировали данные Амстердамского проекта длительного старения (LASA), наблюдая за 1161 взрослым от 55 лет в течение семи лет. Для оценки состояния слабости применяли пятикомпонентный фенотип Фрида, который считает человека хилым, если у него наблюдается три или более из таких симптомов: потеря веса, мышечная слабость, истощение, замедленная скорость походки и низкий уровень физической активности.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что регулярное употребление большего количества кофе связано со снижением общего риска развития физической слабости. Эти данные согласуются с позицией Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA), которое определяет умеренную и безопасную дозу кофеина до 400 мг в сутки, что примерно соответствует 3–5 чашкам кофе.

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Ученые объясняют, что положительное влияние кофе на снижение слабости частично связано с наличием в нем антиоксидантов, способствующих уменьшению воспалительных процессов, замедлению потери мышечной массы (саркопении) и защиты мышц от повреждений. Кроме того, кофе может улучшать регуляцию чувствительности к инсулину и более эффективное усвоение глюкозы у пожилых людей.

Маргрит Р. Олтоф, доцент Амстердамского института общественного здоровья и ведущий автор исследования говорит, что кофе — неотъемлемая часть повседневной жизни многих людей, особенно с возрастом, когда они ищут пути поддержания своего здоровья.

Исследования показали, что регулярное употребление кофе может оказать положительное влияние на здоровье. Была обнаружена потенциальная связь между ежедневным потреблением кофе и снижением риска развития физической слабости в старшем возрасте. Это означает, что кофе может быть одним из факторов, способствующих здоровому старению.

В то же время важно продолжать исследовать другие пищевые стратегии, которые помогут пожилым людям сохранять активность и жизненную полноценность.

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Требуются дополнительные исследования, чтобы окончательно подтвердить эти выводы, выяснить, существует ли прямая причинно-следственная связь, а также раскрыть возможные биологические механизмы, через которые кофе или его разные виды могут влиять на появление физической слабости.