Чем полезен виноград: 8 научно подтвержденных преимуществ употребления ягод

Виноград содержит много полезных питательных веществ. Но эксперты говорят, что ежедневное употребление ягод винограда имеет как плюсы, так и минусы.

Невероятно универсальный, виноград является одним из питательных продуктов — богатый источник витамина К, поскольку содержит более 18% ежедневной рекомендованной нормы потребления (речь идет о 200-250 г ягод), что поддерживает здоровье костей, а также имеет низкое содержание жира, натрия и холестерина.

Виноград примерно на 84% состоит из воды. Вы можете есть виноград из виноградной лозы, добавлять его в полосу, салаты или даже замораживать для леденцов. В некоторых случаях виноград может принести больше вреда, чем пользы, если злоупотреблять большими порциями ягод.

Сладкий вкус винограда является результатом природного высокого содержания сахара. / Фото: Pexels

Осторожно с виноградом!

Сладкий вкус винограда является результатом природного высокого содержания сахара. Более того, виноград может содержать много углеводов. К примеру, стакан ягод содержит около 23 г сахара, 27 г углеводов и только один грамм белка. Другими словами, если увлечься виноградом, количество сахара и углеводов, которые вы потребляете, быстро возрастет.

Диетологи говорят, что виноград (как и любой другой фрукт) обычно считают здоровым перекусом, если его употреблять в умеренных количествах.

Чтобы получить лучшее представление о пользе и побочных эффектах от потребления винограда на общее здоровье и самочувствие, давайте сначала обратимся к основной пищевой ценности винограда.

Питательная ценность винограда

По данным USDA (Министерство сельского хозяйства США), одна чашка зеленого или красного винограда содержит:

104 калории

1,1 г белка

0,2 г жиров

27,3 г углеводов

1,4 г клетчатки

23,4 г сахара

4,83 мг витамина С (5% DV)

0,13 мг витамина B6 (8% DV)

22 мг витамина K (18% DV)

288 мг калия (6% DV)

Итак, полезен ли виноград? Продолжайте читать, чтобы узнать, что может произойти с вашим организмом при потреблении винограда.

Виноград содержит ресвератрол – природный антиоксидант. / Фото: pixabay.com

Виноград связан с долголетием и молодостью

Хотите сохранить свое здоровье и внешний вид в лучшем состоянии с возрастом? Результаты многих исследований свидетельствуют о том, что потребление винограда способствует долголетию. Это потому, что виноград содержит ресвератрол — природный антиоксидант, сдерживающий признаки старения, уменьшая окислительный стресс, минимизируя воспаление и поддерживая клеточные процессы, помогающие регулировать старение и гибель клеток. Ресвератрол также связан с улучшением качества кожи и способствует росту и укреплению волос.

Уменьшает воспаление

"Хроническое воспаление связано с раком, сердечными заболеваниями, болезнью Альцгеймера, диабетом 2 типа, артритом и другими серьезными заболеваниями. К счастью, виноград полон антиоксидантов, таких как витамин С, витамин К, полифенолы, катехины и антоцианы — все они могут помогают уменьшить воспаление", — говорит врач-диетология и личная тренер Джесси Федер.

Известно, что виноград, особенно красный, богат ресвератролом, что помогает защитить от воспаления. В частности, ресвератрол питает защитную оболочку для кровеносных сосудов для предотвращения травм, а значит воспаления сердца. Исследования даже обнаружили, что прием экстракта виноградного порошка может повысить уровень противовоспалительных соединений в крови.

Также читайте Маринованный виноград: рецепт оригинальной закуски

Укрепляет иммунную систему

Виноград является отличным источником витамина С. Одна чашка винограда составляет более 5% рекомендуемой суточной нормы аскорбинки.

Витамин С является важным питательным веществом, способствующим вашей иммунной системе, что может объяснить, почему исследования в пробирках показали: экстракт виноградной кожуры может защитить от вируса гриппа.

Исследование 2013 года, в котором сравнивали иммуностимулирующие эффекты сотен продуктов, показало, что красный виноград выделялся, главным образом благодаря ресвератролу, также работающему с витамином D, чтобы повысить экспрессию специфического гена, участвующего в защите иммунитета.

Виноград снижает риск сердечных заболеваний

Одна чашка винограда содержит 288 мг калия, который играет ключевую роль в снижении АД. Более того, исследования показали, что красный виноград содержит соединения, которые могут помочь снизить общий и "плохой" холестерин ЛПНП.

"Доказано, что полифенолы в винограде снижают риск атеросклероза (укрепление артерий). Они также помогают поддерживать эластичность кровеносных сосудов, таким образом снижая артериальное давление и (удерживать) тромбоциты от слипания и образования закупорок", — говорит диетолог Пол Клей.

Также читайте Салат с фетой и виноградом: изысканный рецепт

Поддерживает ваше когнитивное здоровье

Исследования показали, что употребление винограда поддерживает не только ваше физическое, но и когнитивное здоровье.

Виноград улучшает память и концентрацию. Антиоксидантные соединения в винограде помогают минимизировать окислительный стресс в мозге, что может оградить его от ухудшения когнитивных функций и потери памяти с возрастом.

Одно исследование 2017 показало, что когда взрослые ежедневно принимали пищевую добавку с экстрактом винограда, они улучшили свои результаты тестов на внимание, память и язык.

Виноград также может улучшить приток крови к мозгу, таким образом улучшая вашу ежедневную концентрацию.

Исследования показали, что ресвератрол, специфический антиоксидант, содержащийся в основном в кожуре ягод, помогает снизить риск развития болезни Альцгеймера, уменьшая воспаление в мозге.

Улучшает артериальное давление

Если не контролировать кровяное давление, это может увеличить риск двух основных причин смерти: сердечных заболеваний и инсульта. Но хорошая новость заключается в том, что существует много способов, связанных с диетой, которые помогают контролировать и предотвращать скачки кровяного давления.

Употребление винограда может помочь сбалансировать АД, поскольку ягоды содержит много калия и мало натрия. Как отмечает CDC, избыток соли может повысить АД. Однако исследование 2016 года в Nutrients показывает, как калий помогает снизить АД, способствуя расширению вен и артерий, а также вымывая избыток натрия.

Восстанавливает поврежденные клетки и защищает от свободных радикалов.

Антиоксиданты – это мощные вещества, защищающие ваш организм от свободных радикалов, а в винограде их очень много! Эти антиоксиданты помогают защитить и восстановить ваши клетки от окислительного стресса, связанного с развитием хронических заболеваний, таких как рак, болезни сердца и диабет.

Окислительный стресс просто означает, что в вашем организме слишком много свободных радикалов (продуктов жизнедеятельности) и недостаточно антиоксидантов (нейтрализаторов отходов), чтобы их уничтожить. Результатом является повреждение тканей, что может привести к заболеванию. К счастью, виноград содержит массу антиоксидантов, в частности флавоноиды, фенольные соединения, витамин С, кверцетин лютеин, бета-каротин и ресвератрол.

Исследования показали, что виноград содержит более 1600 полезных растительных соединений, и поскольку самая высокая концентрация антиоксидантов в семенах и кожуре, лучше есть ягоды целиком, чем просто пить виноградный сок.

Напомним, что красный виноград содержит больше антиоксидантов, чем зеленый, поскольку он содержит антоцианы, тип флавоноида, отвечающий за его цвет.

Виноград улучшает сон

Виноград содержит небольшое количество мелатонина, гормона, который помогает регулировать цикл сна и бодрствования. Попробуйте съесть виноград за час-два до сна. В то же время помните размер порции, иначе вы можете случайно перегрузить сахаром, что может повлиять на качество вашего сна и пищеварения.

Вам будет полезно узнать, как улучшить работу кишечника, что есть в случае метеоризма, запоров.

Читайте также: