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ТСН в социальных сетях

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Категория
Полезные статьи
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Время на прочтение
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Чем полезен зеленый лук: пищевая ценность, калорийность и влияние на организм

Зеленый лук является одним из самых популярных сезонных овощей, который не только придает блюдам свежий вкус, но и обеспечивает организм ценными питательными веществами.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Чем полезен зеленый лук

Чем полезен зеленый лук / © pexels.com

Она содержит витамины, антиоксиданты, минералы и клетчатку, а его низкая калорийность делает продукт отличным выбором для здорового питания.

Пищевая ценность зеленого лука

Несмотря на небольшое количество калорий, зеленый лук является источником многих полезных веществ. Она содержит:

  • витамин К, который необходим для крепости костей и нормального свертывания крови;

  • витамин С, поддерживающий иммунную систему;

  • витамин А, важный для здоровья глаз и кожи;

  • фолиевую кислоту;

  • калий;

  • клетчатку.

В 100 г продукта содержится примерно 30-35 ккал, поэтому зеленый лук легко вписывается даже в низкокалорийный рацион.

Чем полезен зеленый лук

  1. Помогает поддерживать здоровье костей — зеленый лук богат витамином К, который участвует в формировании костной ткани и помогает поддерживать его прочность. Регулярное потребление продуктов с достаточным содержанием этого витамина связывают с понижением риска потери костной массы.

  2. Поддерживает иммунитет — благодаря высокому содержанию витамина С зеленый лук помогает организму бороться с окислительным стрессом и поддерживает естественные защитные механизмы.

  3. Содержит антиоксиданты — в состав овощей входят флавоноиды и другие антиоксидантные соединения, которые помогают защищать клетки от повреждения свободными радикалами и способствуют общему благосостоянию организма.

  4. Улучшает пищеварение — клетчатка поддерживает нормальную работу кишечника, а пребиотические вещества могут оказывать положительное влияние на баланс полезной микрофлоры.

  5. Способствует здоровью сердечно-сосудистой системы — калий помогает поддерживать нормальное АД, а растительные антиоксиданты участвуют в защите сосудов от негативного воздействия окислительных процессов.

  6. Подходит для похудения — из-за низкой калорийности и высокого содержания клетчатки зеленый лук быстро создает ощущение сытости, не перегружая организм лишними калориями.

  7. Легко сочетается с любым рационом — зеленый лук можно добавлять в салаты, супы, омлеты, гарниры, бутерброды, мясные и рыбные блюда. Он сохраняет большинство полезных свойств в свежем виде.

Есть ли противопоказания

Большинству людей зеленый лук не вредит. Однако при индивидуальной непереносимости, заболеваниях желудочно-кишечного тракта в период обострения или повышенной чувствительности к острым продуктам ее следует употреблять умеренно. Если вы принимаете препараты, влияющие на свертываемость крови, желательно проконсультироваться с врачом, поскольку зеленый лук содержит значительное количество витамина К.

Как правильно хранить зеленый лук

Чтобы овощ дольше оставался свежим, его рекомендуют хранить в холодильнике, завернув в бумажное полотенце или положив в контейнер с крышкой. Перед употреблением зелень следует тщательно промыть под проточной водой.

FAQ

Чем полезен зеленый лук для организма?

Зеленый лук содержит витамины А, С и К, клетчатку, калий и антиоксиданты. Он поддерживает иммунитет, здоровье костей, пищеварение и сердечно-сосудистую систему.

Можно ли есть зеленый лук каждый день?

Так, при отсутствии противопоказаний зеленый лук может являться частью ежедневного рациона. Он обладает низкой калорийностью и содержит много полезных питательных веществ.

Сколько калорий в зеленом луке?

В среднем 100 граммов зеленого лука содержат около 30–35 ккал, что делает его одним из самых низкокалорийных овощей.

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Дата публикации
Количество просмотров
91
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