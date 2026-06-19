Чем полезен зеленый лук: пищевая ценность, калорийность и влияние на организм

Чем полезен зеленый лук / © pexels.com

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Она содержит витамины, антиоксиданты, минералы и клетчатку, а его низкая калорийность делает продукт отличным выбором для здорового питания.

Пищевая ценность зеленого лука

Несмотря на небольшое количество калорий, зеленый лук является источником многих полезных веществ. Она содержит:

витамин К, который необходим для крепости костей и нормального свертывания крови;

витамин С, поддерживающий иммунную систему;

витамин А, важный для здоровья глаз и кожи;

фолиевую кислоту;

калий;

клетчатку.

В 100 г продукта содержится примерно 30-35 ккал, поэтому зеленый лук легко вписывается даже в низкокалорийный рацион.

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Чем полезен зеленый лук

Помогает поддерживать здоровье костей — зеленый лук богат витамином К, который участвует в формировании костной ткани и помогает поддерживать его прочность. Регулярное потребление продуктов с достаточным содержанием этого витамина связывают с понижением риска потери костной массы. Поддерживает иммунитет — благодаря высокому содержанию витамина С зеленый лук помогает организму бороться с окислительным стрессом и поддерживает естественные защитные механизмы. Содержит антиоксиданты — в состав овощей входят флавоноиды и другие антиоксидантные соединения, которые помогают защищать клетки от повреждения свободными радикалами и способствуют общему благосостоянию организма. Улучшает пищеварение — клетчатка поддерживает нормальную работу кишечника, а пребиотические вещества могут оказывать положительное влияние на баланс полезной микрофлоры. Способствует здоровью сердечно-сосудистой системы — калий помогает поддерживать нормальное АД, а растительные антиоксиданты участвуют в защите сосудов от негативного воздействия окислительных процессов. Подходит для похудения — из-за низкой калорийности и высокого содержания клетчатки зеленый лук быстро создает ощущение сытости, не перегружая организм лишними калориями. Легко сочетается с любым рационом — зеленый лук можно добавлять в салаты, супы, омлеты, гарниры, бутерброды, мясные и рыбные блюда. Он сохраняет большинство полезных свойств в свежем виде.

Есть ли противопоказания

Большинству людей зеленый лук не вредит. Однако при индивидуальной непереносимости, заболеваниях желудочно-кишечного тракта в период обострения или повышенной чувствительности к острым продуктам ее следует употреблять умеренно. Если вы принимаете препараты, влияющие на свертываемость крови, желательно проконсультироваться с врачом, поскольку зеленый лук содержит значительное количество витамина К.

Как правильно хранить зеленый лук

Чтобы овощ дольше оставался свежим, его рекомендуют хранить в холодильнике, завернув в бумажное полотенце или положив в контейнер с крышкой. Перед употреблением зелень следует тщательно промыть под проточной водой.

FAQ

Чем полезен зеленый лук для организма?

Зеленый лук содержит витамины А, С и К, клетчатку, калий и антиоксиданты. Он поддерживает иммунитет, здоровье костей, пищеварение и сердечно-сосудистую систему.

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Можно ли есть зеленый лук каждый день?

Так, при отсутствии противопоказаний зеленый лук может являться частью ежедневного рациона. Он обладает низкой калорийностью и содержит много полезных питательных веществ.

Сколько калорий в зеленом луке?

В среднем 100 граммов зеленого лука содержат около 30–35 ккал, что делает его одним из самых низкокалорийных овощей.

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