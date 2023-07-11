Чем полезна шелковица, кому нужно ее есть с осторожностью

Куча витаминов, минералов, органических соединений – почему нужно есть шелковицу

Рассказываем, почему эксперты рекомендуют употреблять шелковицу при авитаминозе, малокровии, кожных заболеваниях как средство для укрепления здоровья.

Польза шелковицы несомненна

Шелковица богата железом, рибофлавином, витаминами С и К, калием, фосфором, кальцием, а также значительным количеством клетчатки и органическими соединениями. Благодаря своему составу – большому количеству витаминов, микро- и макроэлементов, которые снабжают организм энергией шелковица полезна как для взрослых, так и детям.

В первую очередь, шелковица улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Ягоды содержат много пищевых волокон, клетчатки, которые способны нормализовать работу ЖКТ, улучшить работу кишечника, снизить риск появления спазмов, вздутия живота.

Та же клетчатка регулирует уровень холестерина в крови, тем самым поддерживая работу сердца и кровеносной системы. Антиоксиданты играют свою роль в защите сердечно-сосудистых заболеваний.

Антиоксидант (ресвератрол), обнаруженный в шелковице, делает сосуды эластичными, снижает вероятность образования тромбов и развития сердечно-сосудистых заболеваний, например инсульта или инфаркта. Шелковица понижает АД.

В шелковице содержится большое количество железа, которое редко обнаруживают во фруктах. Высокий уровень железа способствует профилактике анемии.

Ягода снижает риск возникновения онкологических заболеваний благодаря содержанию антиоксидантов (витаминов С и А) и полифенолов, способствующих нейтрализации свободных радикалов, улучшению общего состояния организма.

Укрепляет костную ткань. Кальций, которого много в ягодах шелковицы,полезен для костей и зубов. Магний, железо и фосфор наиболее полезны для пожилых людей, употребление этих минералов вместе с шелковицей регулирует минерализацию костных тканей, снижает риск остеопороза и других заболеваний костей.

Шелковица очень полезна для зрения. Каротин, который есть в ягодах, способствует защите органов глаз от вредного воздействия солнечных лучей, также противодействует появлению катаракты и хронических заболеваний сетчатки.

Польза шелковицы для женщин. Содержащийся в шелковице антиоксидант ресвератрол положительно влияет на внешний вид и замедляет старение. Регулярное употребление шелковицы делают кожу эластичной и подтянутой. А из-за низкой калорийности и высокого уровня содержания воды шелковица помогает похудеть.

Кому с осторожностью нужно есть шелковицу

Шелковицу лучше не употреблять гипотоникам, потому что она снижает АД.

При употреблении шелковицы на голодный желудок это может спровоцировать нежелательные проявления желудочно-кишечного тракта.

Чрезмерное употребление шелковицы может вызвать аллергическую реакцию.

Поскольку содержание сахара в шелковице достаточно значительно, при диабете плоды шелковицы лучше не употреблять.

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