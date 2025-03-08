Чем полезны цитрусовые: исследования показали, как эти фрукты влияют на психическое здоровье и настроение

Недавние исследования показали, что то, что мы едим, оказывает значительное влияние на наше эмоциональное состояние.

Исследования доктора Рааджа Мехты из Гарвардской медицинской школы показали, что регулярное употребление апельсинов может снизить риск депрессии на 20%. Этот эффект, вероятно, связан с влиянием цитрусовых на кишечную микрофлору, в частности на бактерию Faecalibacterium prausnitzii, регулирующую уровни серотонина и дофамина — нейромедиаторов, непосредственно влияющих на настроение.

Все началось с того, что постдокторант Чатпол Самутпонгторн, исследуя научные публикации о депрессии, наткнулся на статью 2016 года, которая предлагала интересную гипотезу: цитрусовые могут помочь снижать риск развития депрессивных расстройств.

Эта идея сразу привлекла внимание ученых, ведь у них был доступ к огромному массиву данных — исследование Nurses' Health Study II (NHS2), которое началось еще в 1989 году. Это исследование включало более 100 000 медсестер, которые каждые два года предоставляли данные о своем питании, образе жизни и состоянии здоровья.

Они решили проверить, существует ли связь между регулярным потреблением цитрусовых и уменьшением уровня депрессии. Результаты исследования оказались очень интересными.

Согласно данным, ежедневное потребление одного апельсина может снизить вероятность депрессии на 20%. Такой эффект характерен только для цитрусовых, потому что другие фрукты, как яблоки или бананы, не показали подобного влияния.

Сравнивать эффект цитрусовых с действием антидепрессантов сложно, поскольку последние используются для лечения уже существующего заболевания, тогда как апельсины скорее выполняют роль профилактики. По всей вероятности, в будущем цитрусовые могут стать частью комплексного подхода к борьбе с депрессией, но для этого необходимы дальнейшие исследования.

В рамках исследования NHS2 участницы сдавали образцы кишечной микрофлоры, что позволило нам исследовать взаимосвязь между употреблением цитрусовых и составом бактериальной среды в кишечнике.

Было обнаружено, что бактерия F. prausnitzii встречается чаще среди не имеющих депрессии, а также среди тех, кто потребляет больше цитрусовых. Чтобы подтвердить эти результаты, ученые обратились к данным исследования Men's Lifestyle Validation Study, которое имело аналогичный формат, но с участием мужчин. И там они наблюдали тот же эффект: повышенный уровень F. prausnitzii был связан с более низким риском депрессии.

Следующий вопрос, возникший, заключался в том, как именно эта бактерия влияет на психическое состояние. Ученые предполагают, что она активирует метаболический путь S-аденозил-L-метионина I, который играет ключевую роль в производстве серотонина и дофамина. Эти вещества не только регулируют работу желудочно-кишечного тракта, но могут попадать в мозг, где они способствуют улучшению настроения.

Частично это было предсказуемо, поскольку сейчас известно, что между кишечником и мозгом существует тесная связь. Однако до начала исследования никто не ожидал, что цитрусовые могут оказывать влияние на психическое здоровье. Обычно говорят, что для мозга полезна рыба, но апельсины никогда не упоминаются как "пища для ума". Кроме того, F. prausnitzii уже была связана с различными аспектами здоровья, например, с предотвращением воспалительных заболеваний кишечника, но ее влияние на настроение раньше не исследовали.

Читайте также: